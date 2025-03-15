Волгоградские ватерполистки дважды уступили «КИНЕФ-Сургутнефтегазу»





Женский «Спартак-Волгоград» в 20-м туре Суперлиги по водному поло на выезде дважды проиграл команде «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» из Киришей Ленинградской области со со счетом 10:19 и 7:19, сообщает V102.RU.

Соперники в нынешнем сезоне решают разные задачи. Если «КИНЕФ», являющийся 20-кратным чемпионом России, идет в лидерах турнира и претендует на медали, то красно-белые уже лишились шансов на попадание в плей-офф. Поэтому изначальный расклад сил был в пользу хозяек.

В начале первого матча, который прошел накануне, 14 марта, счет открыла капитан «Спартака» Анастасия Федотова. Вскоре оппонентки сравняли, использовав численное преимущество. Затем отличились Федотова с пенальти и Полина Кириленко. До перерыва «КИНЕФ» отыгрался благодаря попаданиям Дарьи Соболевой и Екатерины Лебедевой. Первый период завершился результативной ничьей - 3:3. Но уже вторая четверть осталась полностью за командой из Ленинградской области, выигравшей игровой отрезок со счетом 6:1. В третьей восьмиминутке снова была равная борьба - соперники поразили ворота друг друга по четыре раза. В заключительном периоде «КИНЕФ» упрочил добытое ранее преимущество, отправив шесть мячей в ворота волгоградского коллектива. Красно-белые ответили лишь двумя точными бросками в исполнении Татьяны Метревели и Дарьи Герзанич. Итог матча - уверенная победа «КИНЕФа» со счетом 19:10.





В повторной встрече, состоявшейся сегодня, 15 марта, счет открыли гостьи - на первой минуте отличилась Анастасия Стерликова. Однако после этого ситуация в бассейне в Киришах сильно изменилась - хозяйки завладели инициативой и не только сравняли, но и к окончанию четверти лидировали с запасом - 6:2. Далее отрыв в матче только увеличивался - все три оставшиеся восьмиминутки остались за хозяйками. По итогам второго поединка «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» выиграл с очень большим преимуществом - 19:7.

Таким образом, после очередного поражения «Спартак-Волгоград» остался на восьмом месте в турнирной таблице с 28-ю очками. В следующем туре красно-белые в домашнем бассейне примут «Югру» из Ханты-Мансийска.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев