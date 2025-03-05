«Это последняя чистая река Европы»: жители Михайловки выступили против завода на берегу Медведицы





Жители села Староселье Михайловского муниципального округа Волгоградской области бьют тревогу в связи с планами бизнесменов возвести на берегу реки Медведица асфальтово-бетонный завод. По словам жителей, обратившихся в редакцию ИА «Высота 102», люди собрали уже несколько десятков подписей с требованием к властям отказаться от идеи предоставить землю для строительства опасного объекта, который может отравить «последнюю чистую реку в Европе». Жители села Староселье Михайловского муниципального округа Волгоградской области бьют тревогу в связи с планами бизнесменов возвести на берегу реки Медведица асфальтово-бетонный завод. По словам жителей, обратившихся в редакцию ИА «Высота 102», люди собрали уже несколько десятков подписей с требованием к властям отказаться от идеи предоставить землю для строительства опасного объекта, который может отравить «последнюю чистую реку в Европе».

Как рассказали михайловцы, 11 марта в городском округе пройдут публичные слушания, на которых будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в правила землепользования с целью изменения назначения земельного участка в селе Староселье с зоны сельскохозяйственных земель для возведения комплекса дорожного сервиса, включающего пункты общественного питания, розничной торговли и пункта зарядки электромобилей. Однако, как следует из ответа администрации Михайловки встревоженным жителям, назначение соседнего участка может быть изменено для размещения предприятий 1-2 класса вредности. С соответствующим заявлением в мэрию уже обратилось ООО «Альбит» – собственник данных наделов, который предоставил их в аренду ООО «АВ-Техно». Чиновники не скрывают, что компания «АВ-Техно» планирует разместить здесь «современную асфальтосмесительную установку отечественного производства типа КА-160». Как рассказали михайловцы, 11 марта в городском округе пройдут публичные слушания, на которых будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в правила землепользования с целью изменения назначения земельного участка в селе Староселье с зоны сельскохозяйственных земель для возведения комплекса дорожного сервиса, включающего пункты общественного питания, розничной торговли и пункта зарядки электромобилей. Однако, как следует из ответа администрации Михайловки встревоженным жителям, назначение соседнего участка может быть изменено для размещения предприятий 1-2 класса вредности. С соответствующим заявлением в мэрию уже обратилось ООО «Альбит» – собственник данных наделов, который предоставил их в аренду ООО «АВ-Техно». Чиновники не скрывают, что компания «АВ-Техно» планирует разместить здесь «современную асфальтосмесительную установку отечественного производства типа КА-160».

- Установка мобильная с высокой степенью очистки отходящих газов, в качестве топлива для которой используется природный газ. Автомобили через село Староселье проходить не будут, - пытались успокоить людей местные власти. - пытались успокоить людей местные власти.

Однако жители не верят, что в случае запуска АБЗ в 250 метрах от берега Медведицы такое производство не повлияет на экологию и, самое главное, не загрязнит Медведицу. Однако жители не верят, что в случае запуска АБЗ в 250 метрах от берега Медведицы такое производство не повлияет на экологию и, самое главное, не загрязнит Медведицу.

- Как известно, при приготовлении асфальтобетонной смеси используется токсичная эмульсия, которая легко может попасть в реку из-за особенностей рельефа. Рядом с этими участками находится место скопления талых вод, которое связано с низинным рельефом, где талые и подземные воды стекают во впадину со всех сторон, образуя устойчивые скопления. Этими талыми водами подпитываются грунтовые воды, которые попадают в том числе в реку Медведица, а также являются основным источником питьевой воды жителей одного из самых старинных населенных пунктов региона – села Староселье. Мы опасаемся, что АБЗ будет портить не только воздух, но и загрязнит Медведицу и погубит обитающую там рыбу. Одно из нерестилищ находится всего в километре от того места, где хотят поставить установку, – объясняют михайловцы. – объясняют михайловцы.

На защиту реки Медведица уже встал знаменитый земляк михайловцев певец Игорь Растеряев. Он призвал чиновников найти другое место для размещения завода и не допустить уничтожения уникальной рыбы, которая еще водится в Михайловке, – медведицкого вырезуба. На защиту реки Медведица уже встал знаменитый земляк михайловцев певец Игорь Растеряев. Он призвал чиновников найти другое место для размещения завода и не допустить уничтожения уникальной рыбы, которая еще водится в Михайловке, – медведицкого вырезуба.





Между тем, жители Михайловки уже написали обращения к прокурору Михайловского муниципального округа с просьбой дать правовую оценку изменения статуса назначения земельных участков на условной разрешенный вид использования земель, а также оценить законность проведения публичных слушаний без проекта и заключения госэкспертизы на проект размещения асфальтосмесительной установки и комплекса дорожного сервиса в бассейне реки Медведица. Кроме того, они настаивают на проведении проверки обстоятельств получения ООО «Альбит» в собственность земельного участка бывшего ООО «Племхозяйства», где собираются строить заправки и АБЗ. Между тем, жители Михайловки уже написали обращения к прокурору Михайловского муниципального округа с просьбой дать правовую оценку изменения статуса назначения земельных участков на условной разрешенный вид использования земель, а также оценить законность проведения публичных слушаний без проекта и заключения госэкспертизы на проект размещения асфальтосмесительной установки и комплекса дорожного сервиса в бассейне реки Медведица. Кроме того, они настаивают на проведении проверки обстоятельств получения ООО «Альбит» в собственность земельного участка бывшего ООО «Племхозяйства», где собираются строить заправки и АБЗ.

– Это наша родина, мы никуда не уехали отсюда, но мы хотим дышать чистым воздухом рядом с чистой рекой Медведица. Нам непонятно, почему власти с такой легкостью отдают предпринимателям самые лакомые куски нашей территории, чтобы они зарабатывали деньги, а в нашу реку при этом могут попасть опасные отходы, - констатируют жители. констатируют жители.

Свое слово они намерены высказать на публичных слушаниях, где, по некоторым данным, уже ожидается аншлаг. Свое слово они намерены высказать на публичных слушаниях, где, по некоторым данным, уже ожидается аншлаг.









К слову, ООО «АВ-Техно» уже эксплуатирует подобную установку в Камышине. Правда, заверения михайловских чиновников о безопасности будущего производства в Староселье разбиваются о другие аргументы. Несколько лет назад Волгоградская межрайонную природоохранная прокуратура выявила нарушения в эксплуатации газоочистного оборудования АБЗ. В связи с этим фирма была привлечена к административной ответственности.

Между тем, переживания михайловцев очень хорошо понимают жители рабочего поселка Новониколаевский, которые несколько лет добивались закрытия АБЗ, работающего под окнами жилых домов. Однако все суды встали на сторону предпринимателя, которому местные власти также позволили производить асфальт буквально в пятидесяти метрах от подворий. Между тем, переживания михайловцев очень хорошо понимают жители рабочего поселка Новониколаевский, которые несколько лет добивались закрытия АБЗ, работающего под окнами жилых домов. Однако все суды встали на сторону предпринимателя, которому местные власти также позволили производить асфальт буквально в пятидесяти метрах от подворий.

Фото читателей V102.RU, коллаж V102.RU