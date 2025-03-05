Здоровье

Волгоградцев предупредили об опасности «малой чумы» в регионе

Здоровье 05.03.2025 09:37
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05.03.2025 09:37


В Волгоградской области высока вероятность заболевания туляремией, которую иногда называют «малой чумой» и относят к особо опасным инфекциям, передает V102.RU. 

По информации территориального управления Роспотребнадзора, на территории региона расположен природный очаг туляремии. Последний раз это заболевание было выявлено в Волгоградской области 18 лет назад - туляремию диагностировали в 2007 году у жителя Николаевского района.

Эта болезнь сопровождается лихорадкой, интоксикацией и клиническими проявлениями в зависимости от механизма заражения (поражение кожи, глаз, слизистой ротоглотки, легких, кишечника, лимфатических узлов).

- Общая эпизоотолого-эпидемиологическая ситуация по туляремии в Волгоградской области за многолетний период показывает, что природный очаг туляремии с учетом ареала обитания основных переносчиков занимает большую часть территории области и 32 района являются эпидемиологически опасными в отношении туляремии, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Люди, живущие или работающие на территории природных очагов туляремии, подвержены наибольшему риску заражения. Заразиться можно при укусе человека инфицированными клещами, при соприкосновении с больными животными или их тушками, при употреблении продуктов питания и воды (колодезной, горных ручьев и других открытых водоемов), при вдыхании воздушно-пылевого аэрозоля, образующегося при переработке зерна, перекладке сена, соломы, зараженных возбудителем туляремии от больных грызунов.

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