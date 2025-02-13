Расследования

В Волжском задержали лихача, устроившего дрифт-шоу на пл. Свердлова

Расследования 13.02.2025 18:16
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13.02.2025 18:16


В Волжском Госавтоинспекция установила личность водителя, устроившего 11 февраля опасный ночной заезд на пл. Свердлова. Как сообщает ИА «Высота 102», им оказался 24-летний местный житель.

- Сотрудниками Отдела Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Волжскому была выявлена видеозапись, на которой водитель автомобиля «ВАЗ-2107», двигаясь по дороге с круговым движением на пл. Свердлова, выполнял маневры, опасные для участников дорожного движения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.



Напомним, тогда свидетелями перуэтов на «Жигулях» стали многие местные жители. Граждане и засняли происходящее на видео.

Благодаря кадрам очевидцев, а также съёмкам системы уличного видеонаблюдения, полицейские оперативно вычислили лихача и доставили в отдел полиции.

Отметим, выявленные факты были запротоколированы. Водитель будет привлечён к административной ответственности.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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