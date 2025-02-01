Расследования

«Да они же брат с сестрой!»: всплыли новые шокирующие подробности избиения школьником девочки

Расследования 01.02.2025 18:28
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01.02.2025 18:28


Стали известны новые обстоятельства конфликта между несовершеннолетними в Даниловском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, после появления в интернете видеозаписи с избиением школьником девочки мальчик поставлен на профилактический учет, а его родители привлечены к ответственности.
Напомним, волгоградские полицейские провели проверку по факту публикации в интернете видеокадров, где несовершеннолетний жестоко бьет ногой девочку. Удар был такой силы, что она упала на землю.
Выяснилось, что видео было снято еще в 2023 году. Ранее в главке сообщали, что участники драки установлены, а ранее в связи с произошедшим никто в полицию не обращался.
Между тем, как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, школьник, избивший девочку, является ее родным братом.
Скриншот видео Волгоград вкурсе! t.me

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