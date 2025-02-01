Расследования

Нокаутировавшего девочку школьника нашли волгоградские полицейские

Расследования 01.02.2025 14:05
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01.02.2025 14:05


Волгоградскими полицейскими установлены обстоятельства конфликта между несовершеннолетними в Даниловском районе Волгоградской области. Поводом стали распространившиеся в интернете видеокадры, где мальчик со всей силы бьет ногой девочку, которая падает на землю.
Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, видеозапись была сделана  в 2023 году в одном из населенных пунктов Даниловского района.
- Участники и обстоятельства конфликта установлены. Ранее по данному факту заявления в полицию не поступали. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будут приняты меры реагирования в рамках имеющихся полномочий, - прокомментировали в ведомстве.
Скриншот видео Волгоград вкурсе! t.me

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