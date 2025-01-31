Расследования

В Волгограде предпринимателю грозит 5 лет за смерть рабочего

Расследования 31.01.2025 13:27
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31.01.2025 13:27


В Волгограде прокуратура Центрального района Волгограда направила в суд уголовное дело в отношении 51-летнего индивидуального предпринимателя, который не обеспечил безопасные условия работы, в результате чего погиб 21-летний строитель-высотник. Как сообщает V102.RU, теперь волгоградцу грозит до 5 лет лишения свободы. 

Установлено, что фигурант уголовного дела не обеспечил своего сотрудника средствами индивидуальной защиты во время проведения строительных работ на крыше пятиэтажного дома № 10 на улице Краснознаменской. В результате 21 ноября прошлого года работник без страховки сорвался с крыши и упал вниз. От полученных травм молодой человек скончался на месте. 

- Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Центрального района посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело направлено  для рассмотрения по существу в  районный суд, - добавили в ведомстве. 

Свою вину коммерсант полностью признал. 

Ранее сообщалось, что и 21-летний работник, и его работодатель - граждане Узбекистана.

Фото: архив V102.RU

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