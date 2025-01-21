В Волгограде осудят гражданина Узбекистана за смерть сорвавшегося с крыши земляка

Расследования 21.01.2025 15:05
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21.01.2025 15:05
Следственным отделом по Центральному району регионального управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, по вине которого осенью прошлого года погиб человек.
Трагедия в центре Волгограда произошла 21 ноября 2024 года. Тогда при ремонте кровли дома №10, расположенного на улице Краснознаменская, с крыши сорвался 21-летний парень. Он скончался в машине скорой помощи во время госпитализации.
Как рассказали ИА «Высота 102» в СУ СУ по Волгоградской области, выяснилось, что обвиняемый не обеспечил безопасные условия труда своим двум работникам – отцу и сыну, которые трудились на крыше без заключения договоров. 21-летний парень при этом не владел знаниями проведения высотных работ, не имел спецодежды и противоскользящей обуви, а также страховочных средств. В итоге молодой человек оступился и упал с высоты 15 метров.
Ранее информагентство сообщало, что оба работника и их работодатель - граждане Узбекистана. Все находились на территории страны и Волгоградской области легально, при этом коммерсант имеет вид на жительство, а у его работников был соответствующий патент.
Фото СУ СК по Волгоградской области
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