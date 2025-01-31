Расследования

В Волгограде и Москве будут судить 18 членов межрегиональной сети наркоторговцев

Расследования 31.01.2025 10:04
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31.01.2025 10:04


Уголовное дело об организации преступного сообщества, члены которого распространяли наркотики и сильнодействующие вещества в 10 регионах России, расследовано в Волгоградской области, передает V102.RU.



- После сбора всех необходимых доказательств, 11 уголовных дел, насчитывающих свыше 300 томов, в отношении 18 обвиняемых направлены в суды Волгограда, Волгоградской области, Москвы и Московской области для рассмотрения по существу, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Предварительное расследование проводили следователи СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.


Установлено, что участники преступной группы с помощью интернет-магазинов продавали наркотики и сильнодействующие вещества оптовыми партиями и в розницу. У каждого была своя роль: кто-то занимался доставкой товара из сопредельного государства, кто-то оборотом запрещенных веществ и координацией работы закладчиков. 

Их деятельность была пресечена оперативниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из регионального Главка и сотрудниками УФСБ России. В общей сложности было задержано 18 человек. Изъято 65 кг прегабалина.


В ходе расследования допрошено свыше 100 лиц, проведено около 200 экспертиз. Участникам преступного сообщества предъявлено обвинение по 90 эпизодам преступной деятельности.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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