Расследования

В Михайловке Волгоградской области задержали подозреваемого в педофилии цыгана

Расследования 27.01.2025 15:05
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27.01.2025 15:05


В Михайловском муниципальном округе Волгоградской области задержали подозреваемого в педофилии местного жителя. Об этом после обращения матерей в адрес главы СК России Александра Бастрыкина сообщили в региональном следственном управлении. 

22 января в правоохранительные органы Михайловского района обратилась местная жительница с заявлением о том, что в этот день её малолетняя дочь стала жертвой домогательства со стороны местного жителя. По результатам комплекса проверочных мероприятий территориальным подразделением СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, – сообщила официальный представитель следственного управления Наталия Рудник. – В настоящее время фигурант задержан. 

С участием подозреваемого – цыгана Николая Б. – проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. 

– Одновременно решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, – уточняет Наталия Рудник. – Следствие ходатайствует о заключении злоумышленника под стражу. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. 

Напомним, по словам местных жителей, записавших видеообращение, пожилой мужчина длительное время систематически покушался на половую неприкосновенность несовершеннолетних жительниц поселка Себрово. Однако, как утверждают матери девочек, на их заявления в правоохранительных органах не реагировали должным образом. 

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