



26 января получила развитие история со стрельбой у гипермаркета «Магнит» на ул. Рокоссовского в Центральном районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», несмотря на извинения подростков, делом заинтересовался председатель СК России.

- В социальных медиа сообщается, что группа мужчин, совершив грубое нарушение общественного порядка на улицах Волгограда, открыла стрельбу в воздух из оружия, чем напугала местных жителей. Глава ведомства запросил доклад о ходе проверки по факту противоправных действий группы мужчин, - говорится в сообщении пресс-службы Следкома.

В ближайшее время региональному главку предстоит направить в центральный аппарат доклад о проверке, организованной по признакам хулиганства.

Напомним, видео с мужчинами кавказкой национальности, катающихся по парковке торгового центра в тележке для товаров и палящих из пистолета в ночное небо, получило широкий резонанс накануне. При этом запечатлённые события произошли 17 января. Полиция оперативно нашла нарушителей. Последние поспешили на камеру раскаяться и принести извинения.

Видео: O.K.O / t.me