В Волгограде кавказцы устроили ночные танцы со стрельбой





В Ворошиловском районе Волгограда кавказцы устроили танцы со стрельбой на парковке гипермаркета. Как сообщает V102.RU, шумное представление молодые мужчины устроили неподалеку от жилых домов по улице Рокоссовского, 2Г. Видеоролик герои сами же и выложили на просторы Интернета.





На кадрах видно, как один из молодых людей достает пистолет и передает своему приятелю, находящемуся в продуктовой тележке. Затем его товарищ начинает раскручивать, после чего происходит несколько выстрелов в воздух.

Возмутителей спокойствия уже ищет полиция.

- В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлена видеозапись, на которой запечатлена группа граждан, находящихся на парковке торгового центра. Участники демонстрируют предметы, схожие с оружием и производят из него выстрелы. Сотрудники полиции устанавливают участвующих лиц. Они будут привлечены к предусмотренной Законом ответственности, - сообщили редакции информагентства в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Видео: O.K.O / t.me