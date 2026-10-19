Под Волгоградом на трассе легковушка перевернулось в ДТП с фурой





В Калачевском районе Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Kia Optima и фуры JAC. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла на трассе «Волгоград - Каменск-Шахтинский – Луганск».

По предварительной информации, на 91-м километре федеральной трассы 20-летний водитель легковушки совершил наезд на стоящую фуру. После столкновения иномарка перевернулась.

В результате ДТП водитель Kia обратился в медучреждение.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области