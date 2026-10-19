Опубликованы фото с места гибели волгоградца на пожаре





В Октябрьском районе Волгоградской области выясняются обстоятельства гибели 59-летнего мужчины, который погиб при пожаре в частном доме. Кадрами с места трагедии поделились в ГУ МЧС России по региону.

Как ранее сообщалось информагентством, пожар случился вечером 18 октября в хуторе Антоновск. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении.

Погибший проживал с отцом, которому удалось выбраться из горящего дома. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.





В региональном МЧС России уточнили, что огонь охватил деревянный дом и хозяйственную постройку.

– Соседи вовремя заметили возгорание и вызвали пожарных. Огнеборцы 49‑й пожарно‑спасательной части ликвидировали пламя на 50 квадратах, – добавили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Следователи Светлоярского межрайонного отдела проводят процессуальную проверку.