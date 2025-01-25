



В Волгограде полицейские оперативно нашли и задержали нарушителей общественного порядка, устроивших стрельбу возле торгового центра в Ворошиловском районе. Молодые люди были доставлены в отдел, где принесли извинения горожанам.





В ГУ МВД России по Волгоградской области уточняют, что задержанным по 17 и 18 лет. Видео, которое распространилось в соцсетях 25 января, как выяснилось, было сделано еще 17-го числа.

– Вечером 17 января 2025 года двое волгоградских студентов находясь в компании своих товарищей на парковке торгового центра по ул. Рокоссовского 2Г, произвели выстрелы из охолощенного оружия, после чего покинули место происшествия, – уточнили в полиции. – Впоследствии видеозапись своих действий они распространили в сети Интернет. В подразделение полиции доставлены все участники вышеуказанных событий.





На видео молодые люди не смогли пояснить мотив своего поступка и того, зачем стреляли в воздух, пугая людей. При этом они признали, что совершили проступок, и принесли извинения жителям Волгограда.

Собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области