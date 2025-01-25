Уголовное дело по факту гибели на пожаре трех человек возбуждено в Волгограде

В Волгограде СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли двое детей и женщина.





– 25 января в ходе тушения пожара в одной из квартир дома, расположенного на улице Героев Тулы поселка ГЭС обнаружены тела двух девочек в возрасте трех лет, а также пожилой женщины. Кроме того, с указанного адреса с признаками отравления продуктами горения в тяжелом состоянии госпитализирован еще один ребенок - мальчик, 2020 года рождения, – сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Следственным отделом по Тракторозаводскому району возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.





По предварительным данным специалистов, огонь распространился из детской комнаты – именно там находился очаг возгорания.

На месте происшествия – в доме №13 по ул. Героев Тулы – работают криминалисты. Выясняются все обстоятельства трагедии.

По информации облздрава, еще один пострадавший ребенок в возрасте пяти лет сейчас в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации.





Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»