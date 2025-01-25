В Волгограде на пожаре погибла женщина и 3-летний ребенок





Сегодня, 25 января, в Тракторозаводском районе Волгограда случился пожар в многоквартирном доме №13 по улице Героев Тулы. Как сообщает V102.RU, в квартире в момент возгорания находилось четверо малолетних детей, один из которых погиб.

По данным источников «Высоты 102», погибшему ребенку всего три года, пострадавшим детям от четырех до пяти лет.

Также сообщается, что при пожаре в квартире многодетной семьи погибла женщина. Однако на момент публикации не сообщалось, мать это или бабушка. В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что информация уточняется.

По данным экстренных служб, состояние троих детей остается тяжелым.

На месте работают правоохранительные органы, в том числе следователи СУ СКР.