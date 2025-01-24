



Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СК России расследование уголовного дела по факту столкновения школьного автобуса с иномаркой под Волгоградом. Как сообщает ИА «Высота 102», в ближайшее время региональное управление представит председателю доклад об установленных обстоятельствах.

Напомним, как ранее сообщала редакция, накануне СУ СК России по Волгоградской области возбудило уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

Отметим, школьный автобус ПАЗ столкнулся с автомобилем Hyundai ix35 на 88-м километре автодороги 18К-1 «Волгоград-Сальск» в 14:00. В автобусе находились 19 учеников, а также сопровождающий и водитель. В результате аварии один подросток погиб, ещё 11 пострадавших были госпитализированы. По предварительной информации, авария могла произойти по вине водителя школьного автобуса.

Фото: СК России