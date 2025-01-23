Расследования

В СУ СКР возбудили уголовное дело после ДТП со школьным автобусом

Расследования 23.01.2025 17:35
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23.01.2025 17:35


В СУ СК России по Волгоградской области после проверки, проведенной по факту дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса, возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Напомним, что в результате столкновения перевозившего детей автобуса марки «ПАЗ» и автомобиля Hyundai погиб 10-летний мальчик, еще семь детей были ранены. 

–  По результатам комплекса неотложных проверочных мероприятий территориальным подразделением регионального управления СКР возбуждено уголовное дело, – сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Она также уточнила, что по делу создана следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи  Светлоярского межрайонного следственного отдела регионального управления СКР, а также следователи-криминалисты областного управления ведомства. 

– Следственным путем будут тщательно проверены условия перевозки школьников, а также дана правовая оценка соблюдению норм безопасности, – сообщает представитель СУ СКР. 

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