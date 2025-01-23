В Октябрьском районе Волгоградской области 23 января днем школьный автобус, перевозивший детей, опрокинулся в результате дорожно-транспортного происшествия. На месте происшествия в настоящее время работают оперативные службы, руководство областной Госавтоинспекции. По предварительным данным, есть пострадавшие.

По информации «Высоты 102», ДТП произошло на трассе Волгоград-Котельниково-Сальск в районе села Шелестово около 14-00 час.

– В результате столкновения транспортных средств школьный автобус «ПАЗ» опрокинулся. Имеются пострадавшие, – сообщили в полиции. – На место выехали руководство областной Госавтоинспекции, эксперты и следователи Главка, следственно-оперативная группа Отдела МВД России по Октябрьскому району.

По данным «Высоты 102», пока не подтвержденным официально, в автобусе находился 21 ребенок.

Предварительно, один школьник госпитализирован.

Известно, что перед опрокидыванием «ПАЗ» столкнулся с Hyundai.