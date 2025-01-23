Расследования

МВД: смертельное ДТП со школьниками спровоцировал водитель ПАЗа

Расследования 23.01.2025 17:54
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23.01.2025 17:54


В ГУ МВД России по Волгоградской области озвучили обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса, в результате которого 23 января один ребенок погиб и еще семеро получили различные травмы. По предварительным данным, виновником ДТП мог стать водитель школьного ПАЗа. 

Как рассказали в пресс-службе Главка полиции, по факту смертельной аварии в Октябрьском районе, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ – нарушение Правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. По версии полицейских, водитель автобуса не убедился в безопасности, выезжая на главную дорогу. 

– В 14-01 57-летний водитель, управляя школьным автобусом «ПАЗ», на 88-м километре автодороги «Волгоград-Котельниково-Сальск», выезжая с второстепенной дороги, не убедился в безопасности маневра, не уступил дорогу, в результате чего совершил столкновение с двигавшейся по главной дороге автомашиной Hyundai под управлением 35-летнего водителя, – прокомментировали в ГУ МВД России по Волгоградской области. – В результате столкновения автобус совершил опрокидывание.


Как ранее сообщало ИА «Высота 102», на момент приезда первых бригад скорой помощи все дети еще оставались живы. Однако один мальчик скончался по дороге в больницу. В полиции уточняют, что ему было всего 9 лет – ребенок 2015 года рождения. 

– Водитель автобуса задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения, – сообщают в волгоградской полиции. 

Отдельно подчеркивается, что следственно-оперативная группа ГУ МВД России по Волгоградской области продолжает работу на месте ДТП. По результатам расследования будет определена степень виновности каждого из водителей.

Фото: очевидцы, ГУ МВД России по Волгоградской области

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