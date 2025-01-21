Федеральные новости

Саратовский депутат предложил переименовать Черное море в Русское

Федеральные новости 21.01.2025 15:57
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21.01.2025 15:57


Депутат Саратовской областной думы Денис Буланов предложил переименовать Черное море в Русское. Об этом 21 января сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на Telegram-канал парламентария. 

Денис Буланов отметил, что идея переосмысления географических названий в последнее время стала набирать популярность в мировой практике. Таким образом, по его словам, государства стремятся подчеркнуть свою культурную и историческую идентичность. Поэтому возвращение к историческому названию Черного моря может найти поддержку у россиян. 

– В этом контексте можно подумать о возвращении Черному морю его старого названия – Русское море, – считает депутат.

Ссылаясь на исторические данные, политик заметил, что Черное море на протяжении веков имело название Русское. Подтверждают это и древнерусские летописи и хроники европейских и арабских авторов. На данном географическом месте зарождалась русская дипломатия и геополитическая мощь. 

– Так не стоит ли нам сегодня вернуть на карты Русское море? Хотя бы для использования во внутренней географии? – рассуждает Буланов.

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