Саратовский депутат предложил переименовать Черное море в Русское





Депутат Саратовской областной думы Денис Буланов предложил переименовать Черное море в Русское. Об этом 21 января сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на Telegram-канал парламентария.

Денис Буланов отметил, что идея переосмысления географических названий в последнее время стала набирать популярность в мировой практике. Таким образом, по его словам, государства стремятся подчеркнуть свою культурную и историческую идентичность. Поэтому возвращение к историческому названию Черного моря может найти поддержку у россиян.

– В этом контексте можно подумать о возвращении Черному морю его старого названия – Русское море, – считает депутат.

Ссылаясь на исторические данные, политик заметил, что Черное море на протяжении веков имело название Русское. Подтверждают это и древнерусские летописи и хроники европейских и арабских авторов. На данном географическом месте зарождалась русская дипломатия и геополитическая мощь.

– Так не стоит ли нам сегодня вернуть на карты Русское море? Хотя бы для использования во внутренней географии? – рассуждает Буланов.