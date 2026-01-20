В Волгоградской области отменена пятичасовая угроза атаки БПЛА

20 января около полудня РСЧС начала рассылку уведомлений об отмене угрозы атаки беспилотников в Волгоградской области. По информации мониторинговых каналов, в настоящее время несанкционированные объекты в воздушном пространстве региона, а также соседних субъектов не наблюдаются.

На текущий момент волгоградцы могут без опасений выходить на открытые участки улиц, а также находится в остеклённых помещениях.

Отметим, режим угрозы атаки БПЛА в Волгоградской области был введён утром 6:52. Позже свои ограничения ввела и Росавиация, закрыв для гражданских судов воздушное пространство региона.