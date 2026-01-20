Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта в Волгограде





20 января в Волгограде аэропорт возобновил свою работу после двухчасовой паузы. В 12:14 Росавиация сообщила об отмене запрета на приём и отправку гражданских самолётов.

- В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов, — подчеркнули в федеральном авиационном агентстве.

Отметим, воздушное пространство региона было закрыто в 9:26 на фоне сообщений мониторинговых Telegram-каналов о фиксации отдельных БПЛА как на территории Волгоградской области, так и вблизи границ с соседними регионами. Около полудня РСЧС начала рассылку оповещений для волгоградских абонентов об отмене угрозы беспилотной опасности.