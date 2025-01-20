Расследования

Владелец руин бывшего мясокомбината идет под суд за смерть 7-летнего ребенка

Расследования 20.01.2025 11:24
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20.01.2025 11:24


Следователи Новоаннинского района Волгоградской области завершили расследование уголовного дело по факту гибели 7-летнего ребенка, который погиб в результате обрушения бетонной плиты на территории бывшего мясокомбината. Как сообщили V102.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, в причинении смерти по неосторожности обвиняется директор коммерческой организации.

Как ранее сообщалось информагентством, трагедия произошла днем 29 июля на территории заброшенного мясокомбината. Во время игры детей на бетонных плитах одна из них упала на мальчика и насмерть придавило его. Еще один из них был доставлен в больницу с резаной раной поясницы и переломом бедра. По факту смерти несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело. 

Установлено, что обвиняемый в августе 2023 года приобрел в собственность территорию с различными постройками и строительными отходами, где планировал хранить и перерабатывать сельскохозяйственную продукцию. Почти за год он не предпринял мер к надлежащему содержанию своего имущества, а также не ограничил доступ посторонних лиц на указанную территорию и не обеспечил надлежащее хранение строительных отходов.

– В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – уточнила официальный представитель СУ СКР Наталия Рудник. 

Фото: СУ СК России по Волгоградской области

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