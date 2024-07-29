На заброшенном мясокомбинате под Волгоградом насмерть придавило ребенка





В Новоаннинском районе Волгоградской области 7-летний ребенок погиб под бетонной плитой днем 29 июля. По данным СУ СК России, трагедия произошла на территории заброшенного мясокомбината.

– Примерно в 13.00 группа несовершеннолетних проводила время на территории, где ранее располагался мясокомбинат. В процессе игры на бетонных плитах одна из них упала на детей. Семилетний мальчик оказался под тяжелой конструкцией, еще один получил ушибы, – передает предварительные данные следствия официальный представитель СУ СКР Наталия Рудник. – Очевидцы обратились за помощью к местным жителям, которые смогли поднять бетонную плиту, но к тому моменту ребенок уже не подавал признаков жизни.

Второго пострадавшего ребенка доставили в больницу с резаной раной поясницы и переломом бедра.

Новоаннинским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности.

– В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники территориального подразделения СКР. Проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, а также лиц, причастных к трагедии, – уточняет Наталия Рудник.

Фото: СУ СК России по Волгоградской области