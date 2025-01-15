



МУП «Метроэлектротранс» и ООО «СЭТранс» волгоградское УФАС обвинило в нарушении антимонопольного законодательства при изучении обстоятельств закупки, которая заинтересовала силовиков. Организации будут привлечены к ответственности по ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ в виде оборотных штрафов, рассказали ИА "Высота 102" в антимонопольном органе. МУП «Метроэлектротранс» и ООО «СЭТранс» волгоградское УФАС обвинило в нарушении антимонопольного законодательства при изучении обстоятельств закупки, которая заинтересовала силовиков. Организации будут привлечены к ответственности по ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ в виде оборотных штрафов, рассказали ИА "Высота 102" в антимонопольном органе.

Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», комиссия антимонопольного органа признала «Метроэлектротранс» и московскую компанию ООО «СЭТранс» нарушившими антимонопольное законодательство при проведении запроса котировок в электронной форме и заключении договора на оказание услуг по техническому обслуживанию электробусов модели КАМАЗ 6282 на сумму 48 176 893 рублей в декабре 2023 года. Информагентство подробно рассказывало об этой истории в расследовании Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», комиссия антимонопольного органа признала «Метроэлектротранс» и московскую компанию ООО «СЭТранс» нарушившими антимонопольное законодательство при проведении запроса котировок в электронной форме и заключении договора на оказание услуг по техническому обслуживанию электробусов модели КАМАЗ 6282 на сумму 48 176 893 рублей в декабре 2023 года. Информагентство подробно рассказывало об этой истории в расследовании «Опасный маршрут. УФАС заподозрило МУП «Метроэлектротранс» в картельном сговоре при ремонте электробусов».

Поводом для рассмотрения дела стали материалы, поступившие из ГУ МВД России по Волгоградской области и прокуратуры. УФАС установило, что в декабре 2023 года МУП «Метроэлектротранс» была размещена закупка в форме запроса котировок. Заявку на участие в закупке подала только одна компания – ООО «СЭТранс». Закупка была признана несостоявшейся, и договор был заключен с этой организацией. Поводом для рассмотрения дела стали материалы, поступившие из ГУ МВД России по Волгоградской области и прокуратуры. УФАС установило, что в декабре 2023 года МУП «Метроэлектротранс» была размещена закупка в форме запроса котировок. Заявку на участие в закупке подала только одна компания – ООО «СЭТранс». Закупка была признана несостоявшейся, и договор был заключен с этой организацией.

В волгоградском УФАС выяснили немало любопытных нюансов при проведении закупки. В частности, две организации, которые направляли коммерческие предложения перед аукционом, в итоге не приняли в нем участие. При этом выяснилось, что эти компании имели связи с ООО «СЭТранс», которое оказалось единственным участником закупки. В результате контракт был заключен с этой компанией по максимальной цене. В волгоградском УФАС выяснили немало любопытных нюансов при проведении закупки. В частности, две организации, которые направляли коммерческие предложения перед аукционом, в итоге не приняли в нем участие. При этом выяснилось, что эти компании имели связи с ООО «СЭТранс», которое оказалось единственным участником закупки. В результате контракт был заключен с этой компанией по максимальной цене.

Кроме того, при рассмотрении дела один из сотрудников МУП подтвердил, что ещё в октябре, за два месяца до объявления закупки, был приглашён в кабинет директора предприятия, где ему «была поставлена задача законным образом заключить договор технического обслуживания электробусов именно с ООО «СЭТранс».Правда, потом давшие показания правоохранителям сотрудники МУП фактически отказались от своих слов, заявив, что, якобы, проявили невнимательность при подписании протоколов. Кроме того, при рассмотрении дела один из сотрудников МУП подтвердил, что ещё в октябре, за два месяца до объявления закупки, был приглашён в кабинет директора предприятия, где ему «была поставлена задача законным образом заключить договор технического обслуживания электробусов именно с ООО «СЭТранс».Правда, потом давшие показания правоохранителям сотрудники МУП фактически отказались от своих слов, заявив, что, якобы, проявили невнимательность при подписании протоколов.

Тем не менее в результате проведенного расследования УФАС установило, что именно для ООО «СЭТранс» заказчиком были созданы условия для корректировки коммерческого предложения с целью установления необходимой участникам антиконкурентного соглашения цены контракта, обеспечения возможности участия в закупочной процедуре и признания московской компании её победителем. Тем не менее в результате проведенного расследования УФАС установило, что именно для ООО «СЭТранс» заказчиком были созданы условия для корректировки коммерческого предложения с целью установления необходимой участникам антиконкурентного соглашения цены контракта, обеспечения возможности участия в закупочной процедуре и признания московской компании её победителем.

Теперь, согласно ч.2 ст.14.32 КоАП, участникам антиконкурентной закупки грозят или дисквалификация на срок от одного года до трех лет, или крупные штрафы. В частности, должностные лица могут быть оштрафованы в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. На юридических лиц могут быть наложены штрафные санкции в размере от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров и не менее ста тысяч рублей.



