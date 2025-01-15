Борьба с коррупцией

УФАС объявило о наказании участников картеля на ремонте электробусов в Волгограде

Борьба с коррупцией 15.01.2025 10:18
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15.01.2025 10:18


МУП «Метроэлектротранс» и ООО «СЭТранс» волгоградское УФАС обвинило в нарушении антимонопольного законодательства при изучении обстоятельств закупки, которая заинтересовала силовиков. Организации будут привлечены к ответственности по ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ в виде оборотных штрафов, рассказали ИА "Высота 102" в антимонопольном органе.
Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», комиссия антимонопольного органа признала «Метроэлектротранс» и московскую компанию ООО «СЭТранс» нарушившими антимонопольное законодательство при проведении запроса котировок в электронной форме и заключении договора на оказание услуг по техническому обслуживанию электробусов модели КАМАЗ 6282 на сумму 48 176 893 рублей в декабре 2023 года. Информагентство подробно рассказывало об этой истории в расследовании 
«Опасный маршрут. УФАС заподозрило МУП «Метроэлектротранс» в картельном сговоре при ремонте электробусов».  
Поводом для рассмотрения дела стали материалы, поступившие из ГУ МВД России по Волгоградской области и прокуратуры. УФАС установило, что в декабре 2023 года МУП «Метроэлектротранс» была размещена закупка в форме запроса котировок. Заявку на участие в закупке подала только одна компания – ООО «СЭТранс». Закупка была признана несостоявшейся, и договор был заключен с этой организацией.
В волгоградском УФАС выяснили немало любопытных нюансов при проведении закупки. В частности, две организации, которые направляли коммерческие предложения перед аукционом, в итоге не приняли в нем участие. При этом выяснилось, что эти компании имели связи с  ООО «СЭТранс», которое оказалось единственным участником закупки. В результате контракт был заключен с этой компанией по максимальной цене. 
Кроме того, при рассмотрении дела один из сотрудников МУП подтвердил, что ещё в октябре,  за два месяца до объявления закупки, был приглашён в кабинет директора предприятия, где ему «была поставлена задача законным образом заключить договор технического обслуживания электробусов именно с ООО «СЭТранс».Правда, потом давшие показания правоохранителям сотрудники МУП фактически отказались от своих слов, заявив, что, якобы, проявили невнимательность при подписании протоколов. 
Тем не менее в результате проведенного расследования УФАС установило, что именно для ООО «СЭТранс» заказчиком были созданы условия для корректировки коммерческого предложения с целью установления необходимой участникам антиконкурентного соглашения цены контракта, обеспечения возможности участия в закупочной процедуре и признания московской компании её победителем.
Теперь, согласно ч.2 ст.14.32 КоАП,  участникам антиконкурентной закупки грозят или дисквалификация на срок от одного года до трех лет, или крупные штрафы.  В частности, должностные лица могут быть оштрафованы  в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. На юридических лиц могут быть наложены штрафные санкции  в размере от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров  и не менее ста тысяч рублей.

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