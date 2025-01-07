



Волгоградское УФАС признало МУП «Метроэлектротранс» и московскую компанию «Сервис экологического транспорта» (ООО «СЭТранс») нарушившими антимонопольное законодательство. Как сообщает V102.RU, материалы уже переданы уполномоченному лицу для возбуждения дела об административном правонарушении по ст. 14.32 КоАП, предусматривающей ответственность за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, а также координацию экономической деятельности. Все это именуется картельным сговором.

С чего все начиналось?

Поводом для рассмотрения дела в региональном управлении антимонопольного органа стали материалы, переданные ГУ МВД России по Волгоградской области и касающиеся закупки на ремонт партии из 21 электробуса, поставленных в Волгоград в рамках контракта, заключенного между департаментом городского хозяйства Волгограда и ООО «Автобусный–Центр Столица». А за несколько месяцев до этого, в декабре 2023 года была размещена закупка в форме запроса котировок на техническое обслуживание электробусов модели КАМАЗ 6282 на сумму в 48,4 миллиона рублей. В торгах приняла участие одна компания – ООО «СЭТранс». В итоге их признали несостоявшимися, и договор был заключен с этой фирмой.

Любопытно, что лишь 25 миллионов из обозначенной суммы должно было пойти на непосредственный ремонт техники и проведение ТО. Остальное средстава – более 23 млн рублей – московская компания должна была получить в качестве оказания неких консультационных услуг и проведения аудита. В этой части договора прокуратура увидела необоснованные траты бюджетных средств, в связи с чем выдала представление заказчику. Несмотря на то, что после вмешательства надзорного органа спорная сумма на аудит и оказание консультативных услуг в размере 23,3 млн рублей была все-таки исключена, в МУП «Метроэлектротранс» все-таки пришлось объясняться за свои действия.

Аргументы МУП «Метроэлектротранс»

В частности, в МУП на возникшие вопросы в связи с данной закупкой заявили, что заключение договора на техобслуживание электробусов было вызвано отсутствием опыта и квалифицированных специалистов для работы с новой для города техникой. При этом они сослались на опыт Перми, где осенью 2023 года был заключен аналогичный контракт. На предприятии также пояснили, что имелось в виду под оказанием услуг по аудиту и технической поддержке стоимостью в 23,3 миллиона рублей. Как следует из опубликованных материалов, аудитом на предприятии назвали «осуществление контроля соответствия эксплуатации, хранения и проводимого ремонта и обслуживания в отношении электробусов действующим требованиям, предусмотренным заводом-изготовителем электробусов». Под услугами по сопровождению и технической поддержке в муниципальном предприятии понимают настройку, использование, обслуживание, диагностику и другие вопросы, связанные с эксплуатацией электробусов.

В МУП также заявили, что техническое обслуживание техники не являлось обязанностью предприятия-поставщика осуществлять гарантийный ремонт, хотя в УФАС было на этот счет другое мнение. В то же время на предприятии ПАО «КАМАЗ», которое является производителем электробусов, утверждали, что гарантийное обслуживание они могли обеспечить только при условии постановки на учет техники в сертифицированных центрах. Но так называемые консультативные услуги и аудит не входили в перечень оснований для заключения договора на техобслуживание, заключили в УФАС.

В МУП «Метроэлектротранс» в рамках защиты своих действий также ссылались на письмо производителя ПАО «КАМАЗ», в котором указывалось, что ООО «СЭТранс» является единственным корпоративным сервисным центром завода. Однако затем на предприятии заявили, что данное письмо не являлось основанием для заключения договора именно с этой компанией.

Как готовилась закупка

При этом в антимонопольном управлении выявили другие странности при проведении запроса котировок. В частности, несмотря на наличие 223 аккредитованных производителем электробусов организаций, оказывающих услуги по сервисному обслуживанию электробусов (из них 6 работают на территории Волгоградской области – ссылка на материалы УФАС, прим. ред. ИА «Высота 102»), запросы на коммерческие предложения МУП «Метроэлектротранс» отправило лишь в три организации – помимо «СЭТранс» еще в ООО «Автосила» и ООО «Марк». Интересно, что две последние компании после того, как отправили свои предложения, не приняли в конечном итоге участия в закупке. В частности, в ООО «Автосила» объяснили это отсутствием необходимых мощностей и ресурсов, что, по утверждению руководства компании, не давало им возможности выполнить обязательства по контракту. Однако на момент формирования коммерческого предложения в «Автосиле», как выяснили в УФАС, уже знали на основании составленного на 2024 год контрактного пакета о том, что не смогут принять участие в закупке. Тем не менее, свое коммерческое предложение они сформировали, хотя и не имели намерения принять участие в торгах.

При этом данная компания, говорится в материалах УФАС, имела связи с ООО «СЭТранс». Так, ООО «Автосила» заключало подобного рода договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автобусов производства ПАО «КАМАЗ» посредством двухстороннего договора с ООО «СЭТранс». В то же время общество не участвовало в закупочных процедурах по обслуживанию и ремонту автобусов, в том числе производства ПАО «КАМАЗ».

– Все вышеперечисленное свидетельствует об устойчивых договорных отношениях ООО «СЭТранс» и ООО «Автосила», и может указывать на возможность представления коммерческого предложения со стороны ООО «Автосила» для формирования высокой начальной максимальной цены контракта в закупке, где планирует участвовать ООО «СЭТранс», – говорится в материалах рассмотрения дела.

Также в УФАС установили связь между ПАО «КАМАЗ» и ООО «СЭТранс». Комиссия выявила, что ПАО «КАМАЗ» с 10.01.2022 года владеет долей в уставном капитале ООО «Автозапчасть КАМАЗ» в размере 100%. А в свою очередь ООО «Автозапчасть КАМАЗ» с 07.05.2021 года имеет долю в уставном капитале ООО «СЭТранс» в размере 97,61%.

– Указанное свидетельствует о наличии взаимосвязи между указанными компаниями и возможности повлиять на принимаемые ими решения, – считают в антимонопольном органе.

Опасные связи

В УФАС привели и другие доказательства взаимодействия заказчика и победителя запроса котировок, которое происходило до размещения закупки. В частности, на электронный адрес «СЭТранс» задолго до объявления торгов был направлен проект планируемого договора. В связи с этим ряду руководящих сотрудников «Метроэлектротранса» пришлось объясняться с оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного Управления МВД России. Например, одна из сотрудниц МУП подтвердила, что еще в октябре, за два месяца до объявления закупки, была приглашена в кабинет директора предприятия, где «была поставлена задача законным образом заключить договор технического обслуживания именно с ООО «СЭТранс». Она также сообщила полицейским, что сведения об организациях, в которые направлялись запросы коммерческих предложений, были предоставлены ООО «СЭТранс».

Любопытно, что потом сотрудница фактически отказалась от своих слов, сославшись на то, что опрос длился более четырех часов, в связи с чем она «утратила бдительность и невнимательно прочитала текст».

В свою очередь в ООО «СЭТранс», хотя и признали факт общения с МУП в формате видеоконференции до объявления торгов, заявили, что обеспечение участия иных организаций силами ООО «СЭТранс» в закупочных процедурах в чьих-либо интересах не обсуждалось. А знакомство с руководством МУП «Метроэлектротранс» произошло во время визита делегации ПАО «КАМАЗ» в Волгоград. Членами этой делегации были в том числе и сотрудники «СЭТранс», которые приняли участие в презентации электробусного маршрута. В компании также опровергли факты нарушения антимонопольного законодательства, сославшись на то, что заявки других участников не отклонялись (их попросту не было, – прим. ред. ИА «Высота 102»), а жалоб на торги ни от кого не поступало. Выводы прокуратуры о завышении цены закупки, по мнению представителей компании, «основаны на неполном исследовании материалов проверки и неправильном толковании законодательства о закупках и бюджете». Также в ООО «СЭТранс» утверждали, что аффилированность с «КАМАЗом» и его «дочками» никак не могла повлиять на выбор заказчика.

Не убедили?

Однако комиссия УФАС не посчитала приведенные доводы убедительными. И пришла к выводу, что именно для ООО «СЭТранс» были «созданы условия для возможной корректировки коммерческого предложения, с целью определения необходимой начальной максимальной цены контракта, обеспечения возможности дальнейшего участия в закупочной процедуре и определения общества как победителя закупки». А для 98% организаций, являющихся сервисными центрами ПАО «КАМАЗ», была ограничена возможность участия в запросе котировок в электронной форме.

В то же время, отметили в антимонопольном органе, доводы ООО «СЭТранс» фактически сводились к несогласию с внесенным представлением прокуратуры Волгограда в адрес МУП «Метроэлектротранс». Однако, подчеркнули в антимонопольном ведомстве, заказчик имел право в случае не согласия с вынесенным представлением обжаловать его в суде. Чего не было сделано.

К слову, наказание по статье 14.32 КоАП предусматривает крупные штрафы как для должностных, так и на юридических лиц, а также дисквалификацию руководителей, нарушивших антимонопольное законодательство.

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