



В Волгограде, накануне, 7 января, на площадке ВГАФК завершился первый баскетбольный турнир «Лига Титаны» среди команд, составленных из игроков 2013 года рождения и младше, сообщает V102.RU. В Волгограде, накануне, 7 января, на площадке ВГАФК завершился первый баскетбольный турнир «Лига Титаны» среди команд, составленных из игроков 2013 года рождения и младше, сообщает V102.RU.





Напомним, второй тур соревнований с участием шести коллективов Напомним, второй тур соревнований с участием шести коллективов стартовал в воскресенье, 5 января. В понедельник хозяева паркета «Титаны» под руководством главного тренера Сергея Рыбалкина после двух поражений реабилитировались перед своими болельщиками и дважды победили в упорных поединках — коллектив «Калий баскет» со счетом 35:32 и БК «Самара» — 30:28. В заключительном игровом дне «Титаны» встречались с сильной столичной командой - «Тринта». Почти с самого начала гости захватили инициативу, показали свой высокий класс. Московские юные спортсмены продемонстрировали красивый баскетбол и хладнокровно реализовали большинство моментов, тогда как волгоградцы, имея достаточно шансов, чтобы навязать равную борьбу, испытывали проблемы с точностью бросков. К концу матча установился крупный счет 49:17 — безоговорочная победа «Тринты». В итоге именно московский клуб стал чемпионом первого сезона турнира «Лига Титаны». На втором месте финишировал «Купчинский Олимп» из Санкт-Петербурга, а тройку призеров замкнули «Титаны».





После окончания всех поединков состоялась церемония закрытия соревнований и награждение команд и лучших игроков. В частности, Антон Щербаков из «Купчинского Олимпа» стал победителем конкурса штрафных бросков. В конкурсе «Американка» также выиграл представитель питерского коллектива — Кирилл Шевцов. Лучший центровой — Николай Бандурин («Титаны»). Самым ценным игроком турнира стал Лука Козлов («Тринта»). Все победители в индивидуальных номинациях были удостоены личных призов, а команды-призеры получили заслуженные медали и кубки. После окончания всех поединков состоялась церемония закрытия соревнований и награждение команд и лучших игроков. В частности, Антон Щербаков из «Купчинского Олимпа» стал победителем конкурса штрафных бросков. В конкурсе «Американка» также выиграл представитель питерского коллектива — Кирилл Шевцов. Лучший центровой — Николай Бандурин («Титаны»). Самым ценным игроком турнира стал Лука Козлов («Тринта»). Все победители в индивидуальных номинациях были удостоены личных призов, а команды-призеры получили заслуженные медали и кубки.





Руководитель академии «Титаны» и директор АНО «Центр поддержки и развития спорта «Движение вверх» Алексей Бандурин в интервью сайту V102.RU рассказал о целях проведения турнира «Лига Титаны», который проводится в рамках реализации федерального проекта «Детский спорт». Руководитель академии «Титаны» и директор АНО «Центр поддержки и развития спорта «Движение вверх» Алексей Бандурин в интервью сайту V102.RU рассказал о целях проведения турнира «Лига Титаны», который проводится в рамках реализации федерального проекта «Детский спорт».

- Мы хотим, чтобы дети из других городов Российской Федерации и новых присоединенных наших республик могли свободно выступать в турнирах. Очень рад, что в соревнованиях приняли участие ребята из Луганска, дети отцов и братьев, сейчас находящихся на СВО и выполняющих боевые задачи по защите наших границ. Сегодня я подарил им отдельно от себя подарки, чтобы поднять их дух и поблагодарить за героизм, который проявляют их родственники на полях сражений. С руководителем луганской спортшколы Виктором Бирюковым заключили договор о сотрудничестве. Для остальных ребят - это праздник спорта, где царит дружба, любовь и понимание. Академия «Титаны» делает атмосферу на турнире домашней. Дальше «Лига Титаны» пойдет в регионы. Продолжим наш путь, который начали в 2024 году для популяризации детско-юношеского баскетбола в Волгоградской области. Для этого в Михайловке подарили местной спортшколе инвентарь, а команде девочек из Иловлинского района вручил форму, которую мы сшили для них ради участия во всероссийских турнирах. И заключили договор о сотрудничестве с командой из Иловли. Есть желание, чтобы «Лига Титаны» стала визитной карточкой Волгограда. Мне приятно, что, например, «Тринта» приехала и хвалит нас за прием и шикарные подарки. Дети мотивированы заниматься баскетболом. Наши двери открыты для волгоградских команд. Задача — привлечь для занятия баскетболом как можно больше ребят. Очень хочется, чтобы нам помогали органы власти, обратили на нас внимание и давали возможность раскрываться юным талантам, — подчеркнул директор академии «Титаны». — подчеркнул директор академии «Титаны».





Также Алексей Бандурин рассказал о ближайших планах академии. Также Алексей Бандурин рассказал о ближайших планах академии.

- Планируем сделать летние сборы в Михайловке и собрать там тренеров со всей России как по баскетболу, так и по новинке — фиджитал-баскетболу и кибербаскетболу. Пока еще не все дети, которые хотят заниматься традиционным видом спорта, развиты хорошо физически, поэтому у них будет шанс проявить себя в виртуальном баскетболе. Весной хотим развивать проекты в кибербаскетболе и фиджитал-баскетболе. 30 декабря провели турнир по фиджитал-баскетболу. В этой дисциплине совмещены противостояния на игровой приставке и настоящий баскетбол на площадке. По результатам игр в виртуальном и настоящих мирах суммируются очки и выявляется победитель. Весной также организуем соревнования в данном направлении, нас в этом очень поддерживает РФБ. Здесь есть подходящие условия в виде офиса в Волгограде, чтобы дети приходили и могли абсолютно бесплатно и свободно заниматься фиджитал-баскетболом. Также хотим проводить турнир «Лига Титаны» среди ребят 2014, 2015, 2016 и 2017 годов рождения. И не только среди мальчиков, но и хотелось бы включить девочек для участия. Думаю, весной 2025 года можем провести первый из трех этапов новых соревнований под брендом «Лига Титаны», один из которых будет на территории области, либо в каком-либо другом регионе, — поделился амбициозными планами руководитель. — поделился амбициозными планами руководитель.





Кроме того, Алексей Бандурин прокомментировал выступление «Титанов» на всероссийском турнире «Быстрый прорыв» среди баскетболистов 2013 года рождения, в котором волгоградский коллектив в Москве занял третье место, пропустив вперед себя только «Купчинский Олимп» и подмосковный «Спартак» из Люберец. Кроме того, Алексей Бандурин прокомментировал выступление «Титанов» на всероссийском турнире «Быстрый прорыв» среди баскетболистов 2013 года рождения, в котором волгоградский коллектив в Москве занял третье место, пропустив вперед себя только «Купчинский Олимп» и подмосковный «Спартак» из Люберец.

- Начали участвовать весной 2024 года в этих соревнованиях. Первый этап состоялся в марте — стали четвертыми. В декабре вошли в тройку, показав серьезный рост. Нам приятно, что мы участвуем среди топовых команд России, — отметил Бандурин. — отметил Бандурин.





Сергей Рыбалкин подвел итоги домашнего турнира для «Титанов». Сергей Рыбалкин подвел итоги домашнего турнира для «Титанов».

- Мы достаточно хорошо начали первый круг соревнований, где взяли свои очки. Для второго места нам нужно было не проигрывать «Купчинскому Олимпу» с разницей больше чем в 19 очков. Мы уступили с разницей — «минус 22». Скорее всего, сказывается фактор большого количества игр, которые мальчишки провели в последнее время. Накопилась усталость. Они не мужики, а еще дети. Из-за этого так крупно проиграли и упустили вторую позицию. В поединке с «Тринтой» я дал возможность проявить себя всем ребятам. Родители пришли, в такой великий праздник порадовались за своих детей. Мы не реализовали то, что можем, наши наработки за счет тех причин, о которых сказал ранее. Есть целостная игра как команды, так и отдельных баскетболистов. Вчера спортсмен хорошо проявил себя, сегодня у него спад. Значит, надо что-то думать и менять. После двух поражений в первый день от Луганска и Санкт-Петербурга мы посидели и поговорили с ребятами. Мальчишки затем настроились и не дали команде «Калий баскет» подняться на третье место. Результат неплохой, учитывая, что впереди только Питер и Москва. Как тренер я всегда недоволен — постоянно хочется максимализма от себя и детей. Но стараемся, работаем. Думаю, что нас упрекнуть не в чем. Огромную благодарность выражу еще раз Алексею Бандурину. Он влюблен в команду, детей, саму игру. Таких людей я вообще не видел на территории нашего региона. Ты хорош, когда тебе дают деньги где-то на стороне. Может, ты сделаешь что-то, а, может, и нет. Трижды ты хорош, когда достаешь деньги из своего кармана, даешь результат и возможности развиваться детям и тренеру. Это дорого стоит, — заявил наставник «Титанов». — заявил наставник «Титанов».





Также Сергей Николаевич рассказал о различиях между участием в домашних турнирах и выездных соревнованиях. Также Сергей Николаевич рассказал о различиях между участием в домашних турнирах и выездных соревнованиях.

- Я не люблю игры дома при всем уважении к проводимым турнирам усилиями Алексея Бандурина. Но здесь я почти не вижу игроков, а на выезде все они у меня на виду. Питаемся вместе, телефоны забираю при необходимости, отбой по расписанию. В гостях дисциплина присутствует, в Волгограде с этим сложновато. Зато наши праздники баскетбола — лучшие в России. В моей карьере была подобная практика с командой 2001 года рождения, когда на первенстве России выступали в Волгограде. И проживали в гостинице на дневном стационаре. Это дало свои плоды. Возможно, нам с Алексеем Владимировичем предстоит обсудить этот вопрос основательно. Очень важные вещи — собрать и дать нужную мотивацию подопечным. Когда игроки собираются прям перед игрой, не успеваешь донести какие-то нужные тактические моменты. У тренера приезжей команды есть такие возможности, я подобного шанса лишен, — подчеркнул специалист. — подчеркнул специалист.





Директор луганской «СДЮСШОР по баскетболу» Виктор Бирюков отметил прогресс проводимых в Волгограде соревнований. Директор луганской «СДЮСШОР по баскетболу» Виктор Бирюков отметил прогресс проводимых в Волгограде соревнований.

- С каждым турниром уровень соревнований растет. Это все благодаря руководителям. И вообще повышается уровень баскетбола в Волгоградской области. Открываю соцсети и вижу, что ваш регион развивает баскетбол. Практически каждую неделю какие-то соревнования. Все движутся вверх. Это радует. Дай бог здоровья таким людям, как Алексей Бандурин, развивающим этот вид спорта. Баскетбол - массовый вид спорта, развивает у детей тягу к здоровому образу жизни. У ребят есть любимое занятие. Мы в Волгоград приезжаем уже на третий турнир. На первых соревнованиях крупно проигрывали всем. А благодаря участию в состязаниях у наших игроков повышается мотивация и растет их уровень. Без соревнований нет прогресса, — считает руководитель. , — считает руководитель.





Также Бирюков назвал факторы, благодаря которым его команде удалось одолеть «Титанов» в первый игровой день. Также Бирюков назвал факторы, благодаря которым его команде удалось одолеть «Титанов» в первый игровой день.

- Мы обыграли «Титанов» за счет желания. Хозяева выиграли уже много, поэтому недооценили нас. А в спорте так не бывает — здесь надо каждую секунду хотеть выиграть. Если расслабишься, то уже потом тяжело будет вернуться в игру. Но больших побед не бывает без поражений. У нас были изменения в составе из-за того, что много игроков, кто раньше выступал, поехали с семьей отдыхать на новогодние праздники. При этом другие с большим желанием заменили их. Вместе с матчами у нас была обширная культурная программа, состоявшая из посещений Мамаева кургана, музея-панорамы «Сталинградская битва», были на Волге, увидели футбольную арену, — отметил Виктор Владимирович. , — отметил Виктор Владимирович.





Игроки «Титанов» также поделились эмоциями от турнира и рассказали о дальнейших планах в баскетболе. Игроки «Титанов» также поделились эмоциями от турнира и рассказали о дальнейших планах в баскетболе.

- Мы стали активнее идти в нападение. В защите есть еще много недочетов, которые мы допустили в данном турнире. Будем работать. Самый лучший матч провели с Соликамском. Мне кажется, мы испугались название «Тринта». Хотя мы одинаковые. Те же баскетболисты одного возраста. Чувствуется рост команды в напряженных моментах. Если ты просто бегаешь на площадке с сильными командами — это не то. Игры дома наложили дополнительную ответственность. Все-таки это дом. Ты не должен опозорить свой регион. Нашу команду отличает единство. А я сам в будущем хочу стать нейрохирургом, а в баскетбол играть на полупрофессиональном уровне, — рассказал капитан команды Николай Бандурин. — рассказал капитан команды Николай Бандурин.





- Турнир мне очень понравился, набрался опыта. Приехали хорошие команды. Подарки тоже отличные. Сергей Николаевич нас хорошо тренировал, поэтому мы так хорошо отыграли. Хорошее противостояние было с Самарой. Мы обменивались точными попаданиями, но все-таки выиграли. В игре с «Тринтой» было волнение. Надо было набраться смелости в этом матче, не бояться. Хочу в будущем попасть в Единую лигу ВТБ. Мечтаю играть в Волгограде и попасть в сборную России, — рассказал Егор Цысь. , — рассказал Егор Цысь.

- Турнир мне тоже понравился. Были хорошие игроки. Лучшую игру продемонстрировали с Самарой. Были хорошие моменты, качественно защищались. Родители поддерживали на соревнованиях. В будущем хочу стать лучшим баскетболистом в мире, - поделился Павел Курманов. - поделился Павел Курманов.





За «Титанов» играют двойняшки — Семен и Матвей Мирочники. За «Титанов» играют двойняшки — Семен и Матвей Мирочники.

- Турнир очень хороший, много сильных команд. Хорошие награды здесь и подарки. У «Тринты» сильный коллектив. В поединке с ними помешало волнение, не хватило организации в защите. Выделю «Калий баскет» еще. Самый интересный матч — с Луганском. Если получится стать профессиональным баскетболистом, то буду очень рад, — подчеркнул Семен. , — подчеркнул Семен.

- Высокий уровень команд на соревнованиях. Все соперники были достойные. С Самарой самый напряженный поединок получился. Получил новый опыт. Отличная атмосфера. Единственное, играли в одном зале с футболистами. И шум оттуда нам немного мешал. Хорошо, что дома выступали. Никуда ехать не надо, можно погулять спокойно. Цель — стать профессиональным игроком, — заявил Матвей. — заявил Матвей.





- Мы были единой командой на площадке, у нас хорошая атмосфера в коллективе. Уровень соперников более-менее сильный, — лаконично отметил Михаил Кравцов. — лаконично отметил Михаил Кравцов.

- Турнир хороший. Мне понравилась конкуренция. Например, «Калий баскет» очень сильный. Мы с ними боролись и выиграли. С Соликамском и Самарой были самые интересные встречи. Выступления дома — ответственность, потому что надо защитить честь своего города, а расслабленность, потому что всегда за тебя будут болеть дома. Папа часто дает советы. Как пойдет дальше у меня - посмотрим. Но пока точно буду тренироваться и играть, — заявил сын экс-игрока «Аквариуса» Алексея Поповича — Андрей. , — заявил сын экс-игрока «Аквариуса» Алексея Поповича — Андрей.

Также комментарий сайту V102.RU дал тренер-преподаватель баскетбольной команды девушек Иловлинской ДЮСШ «Руна» Владимир Истюфеев. Специалист посетил турнир вместе со своим коллективом. Также комментарий сайту V102.RU дал тренер-преподаватель баскетбольной команды девушек Иловлинской ДЮСШ «Руна» Владимир Истюфеев. Специалист посетил турнир вместе со своим коллективом.

- Занимаемся баскетболом с 2019 года. Недавно познакомились с Алексеем Бандуриным и учредителями «Титанов». Надеемся стать их официальным филиалом. Получили от них новую форму в качестве новогоднего подарка. Классный турнир, хорошие команды, судейство качественное. Все супер. Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество. Мы будем всегда по возможности приезжать и поддерживать «Титанов». Надеемся за взаимную помощь. Хочется с ними сыграть товарищескую игру. У нас возраст примерно одинаковый. Если Сергей Рыбалкин одобрит, то было бы интересно с «Титанами» сыграть какой-нибудь турнир или матч. «Руна» и «Титаны» — только вперед! — заявил Истюфеев. ! — заявил Истюфеев.





Один из спонсоров и друзей «Титанов» Алексей Токмаков рассказал о сотрудничестве с баскетбольной академией. Один из спонсоров и друзей «Титанов» Алексей Токмаков рассказал о сотрудничестве с баскетбольной академией.

- Знаком с Алексеем Владимировичем уже три года. Мы занимаемся одним общим делом. Кроме баскетбола, есть свой бизнес. Так получилось, что Бандурин показал мне мир детского баскетбола в Волгограде. Я увидел, что у нас очень много ребят, кто желает заниматься и играть на профессиональном уровне. К сожалению, финансовой поддержки в этом вопросе от организаций в Волгограде нет. Алексей Владимирович содержит команду за свой счет. И также он помогает организовывать турниры с участием команд со всей страны. Мы планируем выступать не только в России в будущем, но и в Беларуси и Китае при возможности. К сожалению, уровня пока еще такого не достигли. Я помогаю финансово и в технических моментах — на турнире организовывал видеосъемку для прямых трансляций в соцсетях. Родители помогли настроить аппаратуру. За это им спасибо. До знакомства с Бандуриным не думал, что баскетбол может быть настолько захватывающим. Во время матчей сам переживаю - слишком эмоциональные игры порой случаются, — рассказал Токмаков. , — рассказал Токмаков.

Отметим, предстоящей весной «Титаны» выступят в домашнем «Кубке Аквариуса» - в честь легендарной волгоградской команды 90-х годов, а также подопечные Сергея Рыбалкина сразятся в соревнованиях памяти именитого игрока «Аквариуса» Евгения Тарана. Отметим, предстоящей весной «Титаны» выступят в домашнем «Кубке Аквариуса» - в честь легендарной волгоградской команды 90-х годов, а также подопечные Сергея Рыбалкина сразятся в соревнованиях памяти именитого игрока «Аквариуса» Евгения Тарана.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото автора и Геннадия Гуляева, V102.RU