«Детский баскетбол дает взрослые эмоции»: в Волгограде стартовал финальный этап турнира «Лига Титаны»
Спорт 06.01.2025 07:14
0
06.01.2025 07:14
В Волгограде накануне, 5 января, стартовал второй тур «Лиги Титаны» среди баскетбольных команд, составленных из игроков 2013 года рождения и младше. Матчи финального этапа соревнований проходят на площадке ВГАФК, сообщает V102.RU.
Организатором турнира выступил директор Волгоградской баскетбольной академии «Титаны» и руководитель АНО «Центр поддержки и развития спорта «Движение вверх» Алексей Бандурин. Помимо хозяев в турнире принимают участие «Калий баскет» (Соликамск, Пермский край), БК «Самара», «Тринта» (Москва), «Купчинский Олимп» (Санкт-Петербург) и «СДЮСШОР по баскетболу» (Луганск). Напомним, первый тур прошел в октябре 2024 года.
В стартовой игре дня столичный коллектив обыграл соперников из Самары — 58:30. Далее на паркет вышли «Титаны» и команда из Луганска. Гости активнее начали встречу и захватили небольшое преимущество. Но со второй половины первой четверти хозяева стали постепенно перехватывать инициативу.
У подопечных Сергея Рыбалкина повысилась эффективность дальних попаданий, а луганские спортсмены под конец периода практически не переходили на чужую половину площадки. Высокая реализация и продемонстрированная стремительная скорость передвижений позволили «Титанам» уйти на перерыв в роли лидеров с крупным счетом — 19:6. Следующие две четверти снова прошли под контролем юных волгоградцев, хотя соперники к заключительному перерыву сократили отставание до восьми очков.
А вот четвертый период «Титаны» провалили, позволив оппонентам не только догнать, но и перегнать себя. Волгоградская команда слишком сильно расслабилась и рано поверила в достигнутый успех, за что и поплатилась. В итоге все решилось в концовке. Команды обменивались точными попаданиями в решающем отрезке, однако удача оказалась на стороне луганского коллектива, который в нужный момент собрался и переломил ход игры, вырвав волевую победу со счетом 51:46. Болельщики «Титанов» были по-настоящему неприятно удивлены такому провалу в конце и обидному поражению.
Игрок «Титанов» Кирилл Муртазин в интервью сайту V102.RU рассказал о причинах неудачи.
- Какой-то боевой дух пропал. Чего-то не хватило, в том числе и в защите. Мы уже с Луганском играли много раз. У них есть высокие игроки. Соперник хорошо подбирает и может добивать, их баскетболисты хорошо ведут мяч. В таких турнирах набираем опыт. Атмосфера на матчах хорошая, мне нравится. Вся семья меня поддерживает, а мама пришла на соревнования, — поделился Кирилл.
Одним из зрителей на трибунах был также известный в прошлом баскетболист волгоградского «Аквариуса» Алексей Попович. Его сын Андрей продолжает баскетбольные традиции в семье, в данный момент выступая за «Титанов». Алексей Попович подвел небольшие итоги встречи с точки зрения специалиста.
- Надеюсь, сегодняшнее поражение было недоразумением, и все наладится. Первые игры всегда тяжелые. Концовку провалили, что-то расслабились. В детском баскетболе такие ошибки в порядке вещей. Болею за сына и команду. Немного разбираюсь, поэтому смотрю, что за ошибки совершаются. Волей-неволей начинаю что-то подсказывать. Отмечу, что у «Титанов» хорошие условия — несколько залов для тренировок. Сергей Николаевич Рыбалкин прекрасный тренер, которому полностью доверяют детей все родители, профессионал с большой буквы, — отметил специалист.
Также Алексей Попович оценил уровень организации турнира.
- Организация соревнований «Лига Титаны» традиционно на высоте. В Волгограде по-другому не бывает. Сильные команды привезли Москва с Питером. Дети все максималисты, хотят выигрывать призовые места. Они особенно переживают, занимая, например, четвертое место. Ребята получают хороший опыт. Чем больше турниров, тем лучше. В наше время таких возможностей не было. Сейчас дети играют круглый год. Через-детско юношеский баскетбол только двигаться к созданию взрослой и профессиональной команды. Где еще брать кадры? Из других городов собирать не так удобно и дорого. Хороших игроков забирают быстро. Очень хотелось бы, чтобы в Волгограде была мужская команда и нормальный баскетбольный зал, — рассказал экс-баскетболист «Аквариуса».
Наставник детской волгоградской баскетбольной команды центра подготовки «Альянс» Илья Астафьев отметил, что приехал со своими подопечными на турнир для получения нового опыта.
- Привез своих воспитанников, чтобы они учились, смотря на других. Уровень игры высокий, ребята быстро прогрессируют. Приятно смотреть на командные и слаженные действия. Сейчас турниров становится больше. Это хорошо, что есть такие люди, как Алексей Бандурин. Его команда набирает очень большие обороты, стремится к идеалу. Это правильно. Мы все растем не на тренировках, а при получении игровой практики. Особенно когда есть мужская Суперлига, фарм-клубы и детские команды — это совсем другой уровень. Приятно смотреть и находиться в такой обстановке. С Алексеем Владимировичем у нас дружеские отношения, поддерживаем друг друга в различных начинаниях, а с «Титанами» наша команда пересекается на соревнованиях, — подчеркнул Астафьев.
В третьем матче дня «Купчинский Олимп» уверенно переиграл «Калий баскет» — 54:35. После этого поединка состоялась церемония открытия турнира, на которой с приветственным словом выступили почетные гости баскетбольного праздника — трехкратный чемпион России в составе московского ЦСКА и известный в прошлом игрок «Аквариуса» Александр Гуторов, директор волгоградской школы-студии «Балет Аллы Духовой «Тодес» Артем Татосян и Алексей Бандурин. Все спикеры поздравили присутствующих в зале с Новым годом и Рождеством и пожелали юным спортсменам удачи на соревнованиях, а также подарили участникам сладкие подарки - пироги.
- Я хочу сказать, что вы, ребята, должны не только показывать свое прекрасное мастерство, которым владеете в совершенстве, но и вашу человеческую дружбу. Надо общаться между собой. Для этого и создан данный турнир. Мы вас очень любим и ценим - как людей, игроков и в будущем прекрасных взрослых мужчин, которые должны быть нашими защитниками. То, что вы будущее нашего баскетбола — я даже не сомневаюсь. Мы с вами еще не раз увидимся и поддержим друг друга. Не останавливаемся, идем дальше, - заявил на торжественной церемонии открытия Бандурин.
Артем Татосян в интервью сайту V102.RU рассказал, как его коллектив поддерживает «Титанов».
- Алексей Владимирович мой давний друг. Я знаю его период становления в баскетбольной индустрии от начала и до сегодняшнего дня. Бандурин приложил усилия, чтобы команда набирала обороты и стала одной из лидирующих команд в России. У него это неплохо получается, за это можно только поблагодарить. Мы тоже начали помогать «Титанам». Где-то выступаем со своим коллективом, где-то помогаем с техническим обеспечением — приглашаем официальных лиц, ведущих на мероприятия. Прогресс «Титанов» очевиден. Их реально боятся и уважают. Значит, они сильные. У ребят хорошие условия, есть экипировка, залы и все необходимое — это заслуга руководства. Несмотря на то, что у ребят еще детский баскетбол, но он уже дает взрослые эмоции, потому что я переживаю достаточно сильно. Мы все выходим на состояние эйфории при поддержке «Титанов». Спасибо баскетболистам за их труд, - заявил Татосян.
Александр Гуторов выделил аспекты, в которых надо развиваться всему волгоградскому баскетболу.
- Алексей Владимирович сделал хорошее дело, финал удался. Здесь собрались команды высокого уровня, талантливые ребята. Думаю, многих увидим в будущем в баскетболе. Но труд никто не отменял. Это только начало их пути. Желаю всего самого наилучшего всем спортсменам. Для «Титанов» уровень приехавших соперников соответствует их классу на сегодняшний день. Надеемся, что и «Титаны» смогут побороться за первое место. Для дальнейшего развития баскетбола в Волгоградской области нужна помощь руководства региона в создании центра подготовки и строительства комплекса на три зала. Тогда можно думать и о будущем. И тренеры пойдут, и у детей будут хорошие условия. Если наш президент сказал, что развитие любого детского спорта на территории Российской Федерации должно быть бесплатным, то это должно соответствовать и строительству объектов — при школах нужны большие площадки для взрослых баскетболистов. Думаю, все получится. Все будет хорошо, — считает Александр Иванович.
В оставшихся матчах дня «Самара» одолела «Луганск» — 51:40, «Тринта» оказалась сильнее клуба «Калий баскет» — 53:38, а «Титаны» снова уступили, на этот раз крупно. Обыграла хозяев команда из Санкт-Петербурга со счетом 41:19. Турнир продлится до 7 января — во вторник на площадке ВГАФК состоятся финальные поединки и будет сформирована окончательная таблица «Лиги Титаны».
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: Геннадий Гуляев, V102.RU
«Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!»: вспоминаем спортивные победы и события 2024 года04.01.2025 12:20
Спорт 04.01.2025 12:20
Гандболистки «Динамо-Синары» узнали своего соперника по четвертьфиналу Кубка России28.12.2024 07:20
Спорт 28.12.2024 07:20
Илья Кухарчук стал автором лучшего гола «Ротора» по версии болельщиков27.12.2024 21:32
Спорт 27.12.2024 21:32
Известный тренер Леонид Слуцкий навестил свою футбольную школу в родном Волгограде27.12.2024 12:06
Спорт 27.12.2024 12:06
Три игрока «Ротора» попали в топ-6 самых надежных футболистов Первой лиги25.12.2024 07:20
Спорт 25.12.2024 07:20
На «Волгоград Арене» взошли первые ростки нового газона24.12.2024 06:39
Спорт 24.12.2024 06:39
Волгоградские волейболистки завершили 2024 год тремя поражениями в Рязани23.12.2024 14:05
Спорт 23.12.2024 14:05
Волгоградка Дарья Антонова выиграла международный турнир по дзюдо23.12.2024 12:17
Спорт 23.12.2024 12:17
«Команда молодости нашей»: ветераны «Ротора» сыграли с болельщиками в честь 95-летия клуба22.12.2024 21:40
Спорт 22.12.2024 21:40
С возвращением, Илья! Нападающий Сафронов перешел в «Ротор» из «Сочи»22.12.2024 15:11
Спорт 22.12.2024 15:11
Гандболистки «Динамо-Синары» завершили 2024 год поражением от «Астраханочки»21.12.2024 18:44
Спорт 21.12.2024 18:44
Президент областной федерации водного поло Александр Гайдуков: «Главная цель – развитие нашего вида спорта в регионе»21.12.2024 14:29
Спорт 21.12.2024 14:29
«Динамо-Синара» 21 декабря на выезде сыграет с «Астраханочкой» в гандбольной Суперлиге21.12.2024 07:33
Спорт 21.12.2024 07:33
Даниил Камлашев и Михаил Агеев покинули волгоградский «Ротор»20.12.2024 10:45
Спорт 20.12.2024 10:45
Гандболисты «Каустика» в заключительном матче года проиграли в гостях «Пермским медведям»20.12.2024 08:46
Спорт 20.12.2024 08:46