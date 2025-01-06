«Детский баскетбол дает взрослые эмоции»: в Волгограде стартовал финальный этап турнира «Лига Титаны»





В Волгограде накануне, 5 января, стартовал второй тур «Лиги Титаны» среди баскетбольных команд, составленных из игроков 2013 года рождения и младше. Матчи финального этапа соревнований проходят на площадке ВГАФК, сообщает V102.RU. В Волгограде накануне, 5 января, стартовал второй тур «Лиги Титаны» среди баскетбольных команд, составленных из игроков 2013 года рождения и младше. Матчи финального этапа соревнований проходят на площадке ВГАФК, сообщает V102.RU.





Организатором турнира выступил директор Волгоградской баскетбольной академии «Титаны» и руководитель АНО «Центр поддержки и развития спорта «Движение вверх» Алексей Бандурин. Помимо хозяев в турнире принимают участие «Калий баскет» (Соликамск, Пермский край), БК «Самара», «Тринта» (Москва), «Купчинский Олимп» (Санкт-Петербург) и «СДЮСШОР по баскетболу» (Луганск). Напомним, первый тур прошел в октябре 2024 года. Организатором турнира выступил директор Волгоградской баскетбольной академии «Титаны» и руководитель АНО «Центр поддержки и развития спорта «Движение вверх» Алексей Бандурин. Помимо хозяев в турнире принимают участие «Калий баскет» (Соликамск, Пермский край), БК «Самара», «Тринта» (Москва), «Купчинский Олимп» (Санкт-Петербург) и «СДЮСШОР по баскетболу» (Луганск). Напомним, первый тур прошел в октябре 2024 года.





В стартовой игре дня столичный коллектив обыграл соперников из Самары — 58:30. Далее на паркет вышли «Титаны» и команда из Луганска. Гости активнее начали встречу и захватили небольшое преимущество. Но со второй половины первой четверти хозяева стали постепенно перехватывать инициативу. В стартовой игре дня столичный коллектив обыграл соперников из Самары — 58:30. Далее на паркет вышли «Титаны» и команда из Луганска. Гости активнее начали встречу и захватили небольшое преимущество. Но со второй половины первой четверти хозяева стали постепенно перехватывать инициативу.





У подопечных Сергея Рыбалкина повысилась эффективность дальних попаданий, а луганские спортсмены под конец периода практически не переходили на чужую половину площадки. Высокая реализация и продемонстрированная стремительная скорость передвижений позволили «Титанам» уйти на перерыв в роли лидеров с крупным счетом — 19:6. Следующие две четверти снова прошли под контролем юных волгоградцев, хотя соперники к заключительному перерыву сократили отставание до восьми очков. У подопечных Сергея Рыбалкина повысилась эффективность дальних попаданий, а луганские спортсмены под конец периода практически не переходили на чужую половину площадки. Высокая реализация и продемонстрированная стремительная скорость передвижений позволили «Титанам» уйти на перерыв в роли лидеров с крупным счетом — 19:6. Следующие две четверти снова прошли под контролем юных волгоградцев, хотя соперники к заключительному перерыву сократили отставание до восьми очков.





А вот четвертый период «Титаны» провалили, позволив оппонентам не только догнать, но и перегнать себя. Волгоградская команда слишком сильно расслабилась и рано поверила в достигнутый успех, за что и поплатилась. В итоге все решилось в концовке. Команды обменивались точными попаданиями в решающем отрезке, однако удача оказалась на стороне луганского коллектива, который в нужный момент собрался и переломил ход игры, вырвав волевую победу со счетом 51:46. Болельщики «Титанов» были по-настоящему неприятно удивлены такому провалу в конце и обидному поражению. А вот четвертый период «Титаны» провалили, позволив оппонентам не только догнать, но и перегнать себя. Волгоградская команда слишком сильно расслабилась и рано поверила в достигнутый успех, за что и поплатилась. В итоге все решилось в концовке. Команды обменивались точными попаданиями в решающем отрезке, однако удача оказалась на стороне луганского коллектива, который в нужный момент собрался и переломил ход игры, вырвав волевую победу со счетом 51:46. Болельщики «Титанов» были по-настоящему неприятно удивлены такому провалу в конце и обидному поражению.





Игрок «Титанов» Кирилл Муртазин в интервью сайту V102.RU рассказал о причинах неудачи. Игрок «Титанов» Кирилл Муртазин в интервью сайту V102.RU рассказал о причинах неудачи.

- Какой-то боевой дух пропал. Чего-то не хватило, в том числе и в защите. Мы уже с Луганском играли много раз. У них есть высокие игроки. Соперник хорошо подбирает и может добивать, их баскетболисты хорошо ведут мяч. В таких турнирах набираем опыт. Атмосфера на матчах хорошая, мне нравится. Вся семья меня поддерживает, а мама пришла на соревнования, — поделился Кирилл. — поделился Кирилл.





Одним из зрителей на трибунах был также известный в прошлом баскетболист волгоградского «Аквариуса» Алексей Попович. Его сын Андрей продолжает баскетбольные традиции в семье, в данный момент выступая за «Титанов». Алексей Попович подвел небольшие итоги встречи с точки зрения специалиста. Одним из зрителей на трибунах был также известный в прошлом баскетболист волгоградского «Аквариуса» Алексей Попович. Его сын Андрей продолжает баскетбольные традиции в семье, в данный момент выступая за «Титанов». Алексей Попович подвел небольшие итоги встречи с точки зрения специалиста.





- Надеюсь, сегодняшнее поражение было недоразумением, и все наладится. Первые игры всегда тяжелые. Концовку провалили, что-то расслабились. В детском баскетболе такие ошибки в порядке вещей. Болею за сына и команду. Немного разбираюсь, поэтому смотрю, что за ошибки совершаются. Волей-неволей начинаю что-то подсказывать. Отмечу, что у «Титанов» хорошие условия — несколько залов для тренировок. Сергей Николаевич Рыбалкин прекрасный тренер, которому полностью доверяют детей все родители, профессионал с большой буквы, — отметил специалист. — отметил специалист.





Также Алексей Попович оценил уровень организации турнира. Также Алексей Попович оценил уровень организации турнира.

- Организация соревнований «Лига Титаны» традиционно на высоте. В Волгограде по-другому не бывает. Сильные команды привезли Москва с Питером. Дети все максималисты, хотят выигрывать призовые места. Они особенно переживают, занимая, например, четвертое место. Ребята получают хороший опыт. Чем больше турниров, тем лучше. В наше время таких возможностей не было. Сейчас дети играют круглый год. Через-детско юношеский баскетбол только двигаться к созданию взрослой и профессиональной команды. Где еще брать кадры? Из других городов собирать не так удобно и дорого. Хороших игроков забирают быстро. Очень хотелось бы, чтобы в Волгограде была мужская команда и нормальный баскетбольный зал, — рассказал экс-баскетболист «Аквариуса». — рассказал экс-баскетболист «Аквариуса».





Наставник детской волгоградской баскетбольной команды центра подготовки «Альянс» Илья Астафьев отметил, что приехал со своими подопечными на турнир для получения нового опыта. Наставник детской волгоградской баскетбольной команды центра подготовки «Альянс» Илья Астафьев отметил, что приехал со своими подопечными на турнир для получения нового опыта.

- Привез своих воспитанников, чтобы они учились, смотря на других. Уровень игры высокий, ребята быстро прогрессируют. Приятно смотреть на командные и слаженные действия. Сейчас турниров становится больше. Это хорошо, что есть такие люди, как Алексей Бандурин. Его команда набирает очень большие обороты, стремится к идеалу. Это правильно. Мы все растем не на тренировках, а при получении игровой практики. Особенно когда есть мужская Суперлига, фарм-клубы и детские команды — это совсем другой уровень. Приятно смотреть и находиться в такой обстановке. С Алексеем Владимировичем у нас дружеские отношения, поддерживаем друг друга в различных начинаниях, а с «Титанами» наша команда пересекается на соревнованиях, — подчеркнул Астафьев. , — подчеркнул Астафьев.





В третьем матче дня «Купчинский Олимп» уверенно переиграл «Калий баскет» — 54:35. После этого поединка состоялась церемония открытия турнира, на которой с приветственным словом выступили почетные гости баскетбольного праздника — трехкратный чемпион России в составе московского ЦСКА и известный в прошлом игрок «Аквариуса» Александр Гуторов, директор волгоградской школы-студии «Балет Аллы Духовой «Тодес» Артем Татосян и Алексей Бандурин. Все спикеры поздравили присутствующих в зале с Новым годом и Рождеством и пожелали юным спортсменам удачи на соревнованиях, а также подарили участникам сладкие подарки - пироги. В третьем матче дня «Купчинский Олимп» уверенно переиграл «Калий баскет» — 54:35. После этого поединка состоялась церемония открытия турнира, на которой с приветственным словом выступили почетные гости баскетбольного праздника — трехкратный чемпион России в составе московского ЦСКА и известный в прошлом игрок «Аквариуса» Александр Гуторов, директор волгоградской школы-студии «Балет Аллы Духовой «Тодес» Артем Татосян и Алексей Бандурин. Все спикеры поздравили присутствующих в зале с Новым годом и Рождеством и пожелали юным спортсменам удачи на соревнованиях, а также подарили участникам сладкие подарки - пироги.





- Я хочу сказать, что вы, ребята, должны не только показывать свое прекрасное мастерство, которым владеете в совершенстве, но и вашу человеческую дружбу. Надо общаться между собой. Для этого и создан данный турнир. Мы вас очень любим и ценим - как людей, игроков и в будущем прекрасных взрослых мужчин, которые должны быть нашими защитниками. То, что вы будущее нашего баскетбола — я даже не сомневаюсь. Мы с вами еще не раз увидимся и поддержим друг друга. Не останавливаемся, идем дальше, - заявил на торжественной церемонии открытия Бандурин. , - заявил на торжественной церемонии открытия Бандурин.





Артем Татосян в интервью сайту V102.RU рассказал, как его коллектив поддерживает «Титанов». Артем Татосян в интервью сайту V102.RU рассказал, как его коллектив поддерживает «Титанов».

- Алексей Владимирович мой давний друг. Я знаю его период становления в баскетбольной индустрии от начала и до сегодняшнего дня. Бандурин приложил усилия, чтобы команда набирала обороты и стала одной из лидирующих команд в России. У него это неплохо получается, за это можно только поблагодарить. Мы тоже начали помогать «Титанам». Где-то выступаем со своим коллективом, где-то помогаем с техническим обеспечением — приглашаем официальных лиц, ведущих на мероприятия. Прогресс «Титанов» очевиден. Их реально боятся и уважают. Значит, они сильные. У ребят хорошие условия, есть экипировка, залы и все необходимое — это заслуга руководства. Несмотря на то, что у ребят еще детский баскетбол, но он уже дает взрослые эмоции, потому что я переживаю достаточно сильно. Мы все выходим на состояние эйфории при поддержке «Титанов». Спасибо баскетболистам за их труд, - заявил Татосян. - заявил Татосян.





Александр Гуторов выделил аспекты, в которых надо развиваться всему волгоградскому баскетболу. Александр Гуторов выделил аспекты, в которых надо развиваться всему волгоградскому баскетболу.

- Алексей Владимирович сделал хорошее дело, финал удался. Здесь собрались команды высокого уровня, талантливые ребята. Думаю, многих увидим в будущем в баскетболе. Но труд никто не отменял. Это только начало их пути. Желаю всего самого наилучшего всем спортсменам. Для «Титанов» уровень приехавших соперников соответствует их классу на сегодняшний день. Надеемся, что и «Титаны» смогут побороться за первое место. Для дальнейшего развития баскетбола в Волгоградской области нужна помощь руководства региона в создании центра подготовки и строительства комплекса на три зала. Тогда можно думать и о будущем. И тренеры пойдут, и у детей будут хорошие условия. Если наш президент сказал, что развитие любого детского спорта на территории Российской Федерации должно быть бесплатным, то это должно соответствовать и строительству объектов — при школах нужны большие площадки для взрослых баскетболистов. Думаю, все получится. Все будет хорошо, — считает Александр Иванович. , — считает Александр Иванович.





В оставшихся матчах дня «Самара» одолела «Луганск» — 51:40, «Тринта» оказалась сильнее клуба «Калий баскет» — 53:38, а «Титаны» снова уступили, на этот раз крупно. Обыграла хозяев команда из Санкт-Петербурга со счетом 41:19. Турнир продлится до 7 января — во вторник на площадке ВГАФК состоятся финальные поединки и будет сформирована окончательная таблица «Лиги Титаны». В оставшихся матчах дня «Самара» одолела «Луганск» — 51:40, «Тринта» оказалась сильнее клуба «Калий баскет» — 53:38, а «Титаны» снова уступили, на этот раз крупно. Обыграла хозяев команда из Санкт-Петербурга со счетом 41:19. Турнир продлится до 7 января — во вторник на площадке ВГАФК состоятся финальные поединки и будет сформирована окончательная таблица «Лиги Титаны».

























Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев





Фото: Геннадий Гуляев, V102.RU