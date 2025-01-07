В новогодние каникулы 26 волгоградцев заразились COVID-19

Здравоохранение 07.01.2025 13:02
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07.01.2025 13:02
Двадцати шести жителям волгоградской области не повезло заболеть коронавирусом в новогодние праздники. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, за период с 30 декабря по 5 января было выявлено именно такое количество случаев COVID-19.
Однако это все равно меньше, чем в конце прошлого года. Например, в декабре в регионе фиксировалось от 60 до 70 заболевших в неделю.
При этом, напомним, в последние дни 2024 года в Волгоградской области были выявлены единичные случаи заболевания гриппом А.
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