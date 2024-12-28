В Волжском отремонтируют семь автодорог за 175 млн рублей





Власти Волжского начали подготовку к новому сезону дорожных работ. Как сообщает ИА «Высота 102», 27 декабря муниципалитет объявил о поиске подрядной организации, которой предстоит отремонтировать сразу семь автомагистралей.

В нормативное состояние должны быть приведены: ул. Заводская в границах ул. им. Г. Карбышева и ул. Машиностроителей; ул. Паромная в границах ул. Хлебной и ж/д путепровода; ул. Казачья в границах микрорайона Южный; участок автодороги в районе торгового центра «Урал» в границах ул. им. Ф. Г. Логинова и ул. Горького; ул. им. Рихарда Зорге в границах ул. Комсомольской и ул. Циолковского; ул. В. В. Флотилии; ул. С. Р. Медведева.

Специалистам предстоит здесь отфрезеровать старый асфальт, восстановить люки, уложить новое покрытие, нанести разметку и установить знаки. На отдельных участках дорог запланирован монтаж светофорного оборудования.

В общей сложности работы охватят порядка 4,3 км дорог. На эти цели из бюджета выделено 175 млн рублей.Отметим, исполнитель контракта бедует отобран по итогу открытого аукциона ближе ко второй декаде января 2025 года. Ремонт должен быть произведён в течение десяти месяцев.

Фото из архива ИА «Высота 102»