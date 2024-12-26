Сотрудник райадминистрации Волгограда получил 3 года за «продажу» детей

Расследования 26.12.2024 15:01
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26.12.2024 15:01
В Волгограде сотрудник отдела опеки и попечительства администрации Тракторозаводского района приговорен к трем годам колонии за вымогательство и получение взятки. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, в марте 2024 года к чиновнику с заявлением о возвращении четверых малолетних детей в семью обратилась жительница Волгограда, которая ранее была ограничена в родительских правах, а малолетние были помещены в социальный центр.
Чиновник в своем служебном кабинете заявил женщине, что приступит к рассмотрению ее заявления только при условии передачи ему денежных средств в размере 40 тысяч рублей. В противном случае, пообещал он, вопрос о возвращении детей в семью будет решен не в ее пользу.
Однако женщина обратилась в правоохранительные органы, после чего 15 апреля муниципальный служащий был задержан с поличным.
Взяточник проведет 3 года в колонии строгого режима.
Ранее V102.RU сообщало, что за взятку был задержан сотрудник администрации Тракторозаводского района, специалист 1 категории Владимир Додин. Всего он хотел получить с многодетной матери 80 тысяч рублей, угрожая, что может передать детей их отцу - гражданину Таджикистана. Его взяли при получении половины требуемой им суммы.
Фото СУ СК по Волгоградской области
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