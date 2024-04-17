



Задержан 49-летний сотрудник отдела опеки и попечительства администрации Тракторозаводского района Волгограда за вымогательство взятки у многодетной матери за решение вопроса об опеке ее детей, сообщили V102.RU в СУ СКР по региону.

Следствие подозревает специалиста в получении взятки в значительном размере с вымогательством взятки - уголовное дело возбуждено по п.«б» ч.5 ст.290 УК РФ.

В марте текущего года к сотруднику отдела опеки и попечительства обратилась местная жительница с заявлением о возвращении ей из социального центра ее несовершеннолетних детей.

По версии следствия, подозреваемый сообщил матери, что рассмотрит ее заявление только тогда, когда она передаст ему 40 тысяч рублей. В противном случае он угрожал принять решение не в пользу женщины. Волгоградка сообщила об этом разговоре сотрудникам правоохранительных органов. Специалиста 15 апреля задержали в его кабинете при передаче денег.

По сведениям V102.RU, задержан специалист 1-ой категории Владимир Додин. В настоящее время его нет на рабочем месте, а его коллеги и руководство отказываются общаться с журналистами. Известно также, что речь идет о многодетной матери, которая хотела вернуть в семью четырех малолетних детей, но специалист угрожал, что если она не заплатит ему 80 тысяч рублей, то он может передать малышей не ей, а ее супругу-гражданину Таджикистана. Специалиста задержали при получении половины требуемой суммы.

Следователи подготовили ходатайство в суд об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Также поставлен вопрос об увольнении такого сотрудника.

Фото, видео: СУ СКР по Волгоградской области