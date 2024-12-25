



25 декабря с радаров исчез самолёт авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Грозного в Баку. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на министерство транспорта Казахстана, самолёт потерпел крушение в районе Актау.







- Вблизи города Актау потерпел крушение рейсовый самолет, следовавший сообщением «Баку-Грозный». Данный самолет принадлежит авиакомпании Azerbaijan Airlines. Обстоятельства происшествия уточняются. Будет произведено специальное расследование, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Минтранса Казахстана.

В свою очередь в республиканском МЧС сообщили, что на месте крушения уже работают специалисты. Начата спасательная операция.

- На место крушения прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытию обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара, — подчеркнули в ведомстве.

По информации спасателей, в катастрофе есть выжившие. Данные о них в настоящее время уточняется.

На месте трагедии возник пожар, однако специалистам удалось оперативно ликвидировать возгорание.

Отметим, для родственников летевших в самолёте пассажиров открыты горячие линии: 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

Фото и видео: BAZA / t.me