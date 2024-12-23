Молодчики сняли на видео избиение подростка с отклонениями под Волгоградом





В социальных сетях 23 декабря распространилась видеозапись, на которой подростки бьют и пинают молодого человека. По данному факту, сообщает ИА «Высота 102», полицией уже организована проверка.

По данным телеграм-канала «Online34 | Михайловка», видеокадры были сняты в райцентре Михайловского района.

– Подростки избили слабоумного парня с диагнозом, снимая все на видео. По словам подписчиков, подростки зачастую издевались над парнем, тот их оскорбил в ответ, за это его жестко избили, – говорится в сообщении телеграм-канала.





На кадрах, опубликованных в Интернете, видно, как неизвестные бьют ногами молодого парня, который лежит на снегу, и заставляют ударами его извиняться.

Авторами видео и его героями уже заинтересовалась полиция.

– В соцмедиа сообщается, что в городе Михайловка Волгоградской области со стороны сверстников систематически совершаются противоправные действия в отношении подростка. По данному факту полицией организована проверка, – сообщили в ответ на запрос в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Видео: «Online34 | Михайловка» / t.me