Происшествия

Молодчики сняли на видео избиение подростка с отклонениями под Волгоградом

Происшествия 23.12.2024 17:50
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23.12.2024 17:50


В социальных сетях 23 декабря распространилась видеозапись, на которой подростки бьют и пинают молодого человека. По данному факту, сообщает ИА «Высота 102», полицией уже организована проверка. 

По данным телеграм-канала «Online34 | Михайловка», видеокадры были сняты в райцентре Михайловского района. 

– Подростки избили слабоумного парня с диагнозом, снимая все на видео. По словам подписчиков, подростки зачастую издевались над парнем, тот их оскорбил в ответ, за это его жестко избили, – говорится в сообщении телеграм-канала. 



На кадрах, опубликованных в Интернете, видно, как неизвестные бьют ногами молодого парня, который лежит на снегу, и заставляют ударами его извиняться. 

Авторами видео и его героями уже заинтересовалась полиция.   

В соцмедиа сообщается, что в городе Михайловка Волгоградской области со стороны сверстников систематически совершаются противоправные действия в отношении подростка. По данному факту полицией организована проверка, – сообщили в ответ на запрос в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Видео: «Online34 | Михайловка» / t.me

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