Экология

Ущерб от «грязного» ДТП в Волгоградской области оценили в 13 миллионов рублей

Экология 19.12.2024 18:01
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19.12.2024 18:01


В Волгоградской области рассчитан ущерб почвам, нанесенный в результате ДТП вблизи станицы Усть-Бузулукская. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, сумма составила больше 13,2 миллиона рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники природоохранного ведомства установили, что в результате ДТП выгорела растительность, также были выявлены следы загрязнения почвы на площади 240 кв.м. По результатам представленных ФГБУ ЦЛАТИ по ЮФО- ЦЛАТИ по Волгоградской области – выявлены превышения по ряду загрязняющих веществ. Известно, что в аварию попала автоцистерна, перевозившая нефтепродукты.


В отношении неустановленного круга лиц было возбуждено административное производство по  ч.2 ст.8.6 КоАП РФ (Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления).

- По результатам административного расследования в отношении виновного физического лица было вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 3 000 рублей, - сообщили в управлении.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

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