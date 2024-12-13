В Волжском арестован жилец общежития за угрозы убийством участнику СВО

Волжский городской суд в Волгоградской области постановил арестовать до 10 февраля гражданина Белашова, который угрожал ножом соседям в общежитии. Об этом V102.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Причиной случившегося, по версии следствия, стал бытовой конфликт. 8 декабря 2024 года супруги вместе с несовершеннолетней дочерью приехали в общежитие. Белашов стал высказывать главе семейства в нецензурной форме претензии по поводу ранее произошедшего конфликта с его супругой. Женщина попыталась вмешаться, но сосед ее грубо оттолкнул. Потом он убежал и через некоторое время вернулся с ножом. Он стал размахивать им и угрожать убийством, причем делал он это в присутствии несовершеннолетней дочери соседей.

Ранее, напомним, сообщалось, что конфликт произошел в общежитии, расположенном на ул. Пушкина, 40, между местными жителями и цыганами. Как утверждал один из участников конфликта, причиной разборок стало его замечание проживающей в общежитии цыганке. По словам мужчины, он является участников СВО.

- По данному факту следственными органами СК по г. Волжскому Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ, - сообщили в облсуде. - В судебном заседании Белашов и его защитник возражали против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, просили избрать домашний арест по месту его жительства, учитывая его семейное положение и наличие заболевания.

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.