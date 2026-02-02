Володин поздравил россиян с 83-летием Победы в Сталинградской битве





Вячеслав Володин сегодня, 2 февраля, в своем Telegram-канале поздравил россиян с 83-летием Сталинградской Победы. Спикер Госдумы подчеркнул, что подвиг советского народа в Сталинградской битве стал переломным в победе над фашистской Германией.

Председатель Госдумы также отметил, что нельзя допустить повторения событий тех лет.

— Особенно сегодня, когда мы видим, что многие европейские государства поддерживают действия неонацистов на Украине. Пытаются умышленно переписать историю о Великой Победе советского народа. Поэтому мы со своей стороны должны сделать всё для того, чтобы защитить тех, кого сегодня нет, — отметил Володин.

Скриншот: Вячеслав Володин / max.ru