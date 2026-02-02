Энергетики ночью возвращали свет в обледеневшие районы Волгоградской области





Волгоградские энергетики в круглосуточном режиме возвращают свет жителям районов области. Как сообщили в компании Россети Юг, основные силы брошены на севере области и в Левобережье, где гололед и резкое понижение температуры воздуха сковали провода воздушных линий электропередачи гололедом.

Напомним, в Волгоградской области десятки населенных пунктов остались без электричества из-за обледенения и обрыва проводов. Временные отключения света произошли в Котовском, Палласовском, Камышинском, Быковском и других районов. Энергетики перешли на особый режим работы.

Для жителей региона работает телефон круглосуточной бесплатной горячей линии: 8-800-220-0-220 или короткий номер 220.

Фото Россети Юг