Волгоград отмечает 83-летие Победы в Сталинградской битве





Сегодня, 2 февраля, город-герой Волгоград в честь 83-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве снова стал Сталинградом, передает V102.RU.

Работы по замене указателей стартовали накануне, 1 февраля, поздним вечером. Смена названия города происходит в Волгограде несколько раз в году.

Еще раз в феврале город станет Сталинградом в День защитника Отечества 23 февраля, затем в мае – по случаю Дня Победы, 22 июня – в день начала Великой Отечественной войны, в день окончания Второй мировой войны 3 сентября, 19 ноября – в день начала контрнаступления советских войск под Сталинградом и 9 декабря – в День героев Отечества.

Справка. Сталинградская битва длилась 200 дней и ночей – с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года - и стала переломной в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне. На отдельных этапах сражения в боевых операциях в междуречье Волги и Дона с обеих сторон одновременно были задействованы более 2-х миллионов человек.

В первый период битвы советские войска ценой огромных потерь в кровопролитных оборонительных боях сорвали план фашистской армии по захвату Сталинграда. С 19 ноября 1942 года Красная Армия перешла в стремительное и мощное контрнаступление. Вся группировка немецко-фашистских войск на Сталинградском направлении была окружена и разгромлена. В плен были захвачены более 140 тысяч солдат Германии и ее союзников. В том числе 2500 офицеров, 24 генерала – один из них генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс.

Всего потери фашистской армии в Сталинградской битве составили примерно 1,5 миллиона человек. Советский Союз потерял около 1,2 миллиона воинов. Как отмечают военные историки, именно после успеха в Сталинградской битве Красная Армия начала путь к Победе 9 мая 1945 года.