В пятиэтажке Волгограда произошел потоп из-за квартиры покойника





В доме, где семьи в пяти квартирах вот уже почти две недели вынуждены выживать без горячей и холодной воды, произошел потоп. Как рассказали ИА «Высота 102» жители дома №21 по ул. 51-ой Гвардейской дивизии, накануне, 1 февраля, коммунальщики на полтора часа включили воду в обезвоженном стояке, чтобы люди могли заполнить ванны и ведра, в результате чего набух натяжной потолок в одной из квартир.

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», в пятиэтажке 20 января прорвало трубы в квартире, хозяйка которой умерла еще в сентябре 2025 года. С того времени жилье пустует. Однако коммунальные службы отказываются вскрывать квартиру – они лишь перекрыли стояк, после чего включают воду раз в несколько дней на час, чтобы жители смогли сделать запас. Но это приводит к очередным потопам. Не смогли помочь людям ни в администрации Дзержинского района, ни в полиции, куда они приходили с просьбой вскрыть квартиру и устранить аварию.



Волгоградцам заявляют, что управляющая компания должна обратиться с соответствующим заявлением в суд. Однако, когда это случится, никто не знает.



Между тем, в квартирах живут семьи с детьми, которые уже вымотаны отсутствием воды. Волгоградцы обратились за помощью в Роспотребнадзор и в прокуратуру. Но, по их словам, ответы им обещают дать только через месяц.



Фото читателей V102.RU

