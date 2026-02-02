В Ростове задержали главу крупнейшей в России майнинговой компании





В Ростове-на-Дону сотрудники силовых ведомств задержали Игоря Рунеца, который является главой крупней в России майнинговой компании BitRiver. Как передает Привет-Ростов, следственные органы связывают предпринимателя с сокрытием средств, на которые налоговые органы могли обратить взыскание.

Уточняется, что Рунецу предъявлено обвинение по 3 эпизодам, касающимся утаиваний денежных средств и имущества от исполнения налоговых обязательств. Следователи обратились в суд с требованием назначить домашний арест, суд согласился с доводами и определил эту меру пресечения на 2 месяца.

Несколько сотрудников различных компаний проходят по делу в качестве свидетелей. По информации Baza, выручка BitRiver по итогам 2024 года превысила 10 млрд рублей.

Изображение создано при помощи ИИ