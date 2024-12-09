Соцсети: в Волжском цыган угрожал убийством участнику СВО





В городе Волжском Волгоградской области полиция разбирается в очередном конфликте между местными жителями и цыганами. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, накануне, 8 декабря, инцидент произошел в общежитии, расположенном на ул. Пушкина, 40.





О том, что происходило вечером в Волжском, подробно рассказал один из участников в социальных сетях. По словам мужчины, который называет себя участником СВО, причиной разборок стало его замечание проживающей в общежитии цыганке.

– Изначально конфликт произошёл с цыганкой, они живут выше нас этажом. Я ей высказал за громкую музыку, за постоянный сброд людей непонятных, она начала оскорблять мою семью. На этой почве произошёл конфликт словесный, она вызвала сотрудников ППС, заявив, что я якобы её убиваю тут, – написал мужчина. – Когда приехали сотрудники, я им все рассказал, они предложили написать встречное заявление и мы проехали в первый отдел города Волжского. Там она [цыганка] начала бросаться на меня, оскорбляла жену мою и дочку. Сотрудники полиции её начали успокаивать, в итоге она начала кричать на них, кричать, что тут она писать заявление не будет, что у них родственники в прокуратуре, и что они поедут туда писать и на меня, и на отдел полиции, в итоге оказалось, что она просто не умеет писать.

После полиции, продолжает волжанин, он отправился домой. Там, по его словам, его уже поджидал супруг цыганки.

– Во дворе нас уже поджидал её муж. Я вышел из машины с ним поговорить, но они как обычно налетели на меня всей толпой, разговора у нас не получилось. Начали бросаться с кулаками на меня, моя жена бросилась нас разнимать, т.к я инвалид из-за тяжёлого ранения на СВО (у меня левая рука очень плохо работает), он её оттолкнул, побежал в свою машину, вытащил кухонный нож и побежал на меня с криками: «Иди сюда, я тебя пырну». В этот момент с парковки шли мои товарищи, я их увидел и крикнул им.





Нападавший, по словам волжанина, испугался, бросил нож и убежал.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, все участники конфликта уже установлены, организована проверка.

– Сотрудники Волжской полиции выясняют все обстоятельства конфликта, возникшего вечером 8 декабря между соседями по общежитию. Известно, причина конфликта носила бытовой характер. Впоследствии один из участников событий стал высказывать угрозы убийством в адрес местного жителя, демонстрируя при этом кухонный нож. Нож изъят прибывшими полицейскими. Все участники установлены. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, – сообщают полицейские.

Фото: ИА «Высота 102», Волгоград ВКУРСЕ! / t.me