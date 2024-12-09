Расследования

Соцсети: в Волжском цыган угрожал убийством участнику СВО

Расследования 09.12.2024 12:31
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09.12.2024 12:31


В городе Волжском Волгоградской области полиция разбирается в очередном конфликте между местными жителями и цыганами. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, накануне, 8 декабря, инцидент произошел в общежитии, расположенном на ул. Пушкина, 40. 


О том, что происходило вечером в Волжском, подробно рассказал один из участников в социальных сетях. По словам мужчины, который называет себя участником СВО, причиной разборок стало его замечание проживающей в общежитии цыганке. 

Изначально конфликт произошёл с цыганкой, они живут выше нас этажом. Я ей высказал за громкую музыку, за постоянный сброд людей непонятных, она начала оскорблять мою семью. На этой почве произошёл конфликт словесный, она вызвала сотрудников ППС, заявив, что я якобы её убиваю тут, – написал мужчина. –  Когда приехали сотрудники, я им все рассказал, они предложили написать встречное заявление и мы проехали в первый отдел города Волжского. Там она [цыганка] начала бросаться на меня, оскорбляла жену мою и дочку. Сотрудники полиции её начали успокаивать, в итоге она начала кричать на них, кричать, что тут она писать заявление не будет, что у них родственники в прокуратуре, и что они поедут туда писать и на меня, и на отдел полиции, в итоге оказалось, что она просто не умеет писать.

После  полиции, продолжает волжанин, он отправился домой. Там, по его словам, его уже поджидал супруг цыганки. 

Во дворе нас уже поджидал её муж. Я вышел из машины с ним поговорить, но они как обычно налетели на меня всей толпой, разговора у нас не получилось. Начали бросаться с кулаками на меня, моя жена бросилась нас разнимать, т.к я инвалид из-за тяжёлого ранения на СВО (у меня левая рука очень плохо работает), он её оттолкнул, побежал в свою машину, вытащил кухонный нож и побежал на меня с криками: «Иди сюда, я тебя пырну». В этот момент с парковки шли мои товарищи, я их увидел и крикнул им.


Нападавший, по словам волжанина, испугался, бросил нож и убежал. 

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, все участники конфликта уже установлены, организована проверка. 

Сотрудники Волжской полиции выясняют все обстоятельства конфликта, возникшего вечером 8 декабря между соседями по общежитию. Известно, причина конфликта носила бытовой характер. Впоследствии один из участников событий стал высказывать угрозы убийством в адрес местного жителя, демонстрируя при этом кухонный нож. Нож изъят прибывшими полицейскими. Все участники установлены. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, – сообщают полицейские. 

Фото: ИА «Высота 102», Волгоград ВКУРСЕ! / t.me

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