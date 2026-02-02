Волгоград встретил чудотворную икону Божией Матери





В Волгоград прибыл Всероссийский войсковой казачий крестный ход со списком чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед». Сотни православных волгоградцев встретили чудотворный образ в в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского.

— Этот образ – величайшая святыня Самарского края и всего Среднего Поволжья. Он был явлен в 1917 году в селе Ташла и теперь постоянно пребывает в местном храме. На месте обретения забил святой источник, существующий и поныне, — рассказали в пресс-службе Волгоградской епархии.

Руководитель Миссионерского отдела региональной епархии протоиерей Александр Сазонов и священнослужители собора совершили перед святым образом торжественный молебен с чтением акафиста.





В главном храме города-героя икона Божией Матери будет находиться до 11 часов 3 февраля. Затем Крестный ход продолжит шествие по храмам епархии – в этот же день святыню встретят в Никольском кафедральном соборе города Камышина.

Справка. Икона Божией Матери «Избавительница от бед» - святыня Самарского края и всего Среднего Поволжья. Она явилась чудесным образом в селе Ташла Самарской губернии 21 октября в 1917 году, буквально накануне большевистского переворота. На месте явления иконы забил святой источник, где произошло множество чудес и исцелений после молитв у святого образа. В 2017 году, к столетию явления иконы в Ташле, по решению Священного Синода, образован женский Свято-Троицкий монастырь.

Источник в девяностые годы расчищен и освящен, там оборудованы несколько купелей. Чудеса и исцеления происходят здесь и по сей день.

Походная икона — это список с чудотворной иконы «Избавительница от бед», сделана она специально для Крестного хода, и тоже прославилась многими чудесами.

Фото: Волгоградская епархия