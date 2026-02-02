Волгоградская область улучшила позиции в рейтинге доступности бензина





В Волгоградской области для жителей региона бензин стал более доступней. Об этом сообщает рейтинг РИА Новости 2 февраля. Согласно ему, регион за полгода поднялся с 64 на 61 место.

Рейтинг составляется из расчетов средней зарплаты и стоимости бензина марки АИ-92 в каждом регионе. Так, за среднюю зарплату в Волгоградской области можно приобрести около 952 литра. Ранее среднестатистическому волгоградцу хватало зарплаты лишь на 933 литра бензина.

В среднем же по России граждане могут позволить себе приобрести на зарплату около 1393 литров. В ЮФО лучший показатель продемонстрировал Краснодарский край, где на среднюю зарплату можно купить 1043 литра бензина.