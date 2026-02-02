Мощнейшая вспышка произошла на Солнце





Учёные зафиксировали на Солнце вспышку максимального класса X с интенсивностью X8.11. Об этом сообщили 2 февраля в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Специалисты отмечают, что, несмотря на мощность взрыва, планете пока ничего не угрожает.

— Земля ещё не в зоне прямых ударов. Пока это всё, что можем написать, — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Также ученые уточнили, что солнечная активность резко возросла в последние дни. Ранее лаборатория сообщала о второй в 2026 году вспышке высшего класса Х, которая в пике достигла балла Х1.04. За минувшие сутки на Солнце зарегистрировано уже 17 вспышек класса M и выше.