Котовский районный суд Волгоградской области вынес приговор в отношении одного из субподрядчиков ГБУ «Волгоградавтодор», обвиняемого в мошенничестве при строительстве улицы Дачная в городском поселении. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, на скамье подсудимых оказался 47-летний житель Еланского района, который не только некачественно отремонтировал дорогу на улице Дачной, но и завысил объемы сделанных работ. Это вскрылось при проведении проверки районной прокуратурой.

В ноябре 2022 года между администрацией городского поселения Котово и ГБУ «Волгоградавтодор» был заключен муниципальный контракт на проведение капитального ремонта автомобильной дороги на ул.Дачная. При этом подрядчик привлек фигуранта уголовного дела в качестве субподрядчика для выполнения части работ по договору стоимостью 3 млн рублей. Он должен был установить на месте капитального ремонта автомобильной дороги бетонные блоки, телескопические лотки, бортовые камни. В конце декабря 2022 года были составлены акты выполненных работ, после подписания которых подрядчику полностью перечислены бюджетные средства.

– Однако в ходе надзорной проверки выявлено завышение объемов выполненных фирмой подсудимого работ на 400 тыс. рублей, а также некачественное проведение ремонта, - говорится в сообщении прокуратуры.

Вину в мошенничестве мужчина не признал. С учетом обстоятельств совершения преступления, данных о личности виновного и мнения государственного обвинения суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, по иску прокурора с осужденного взыскан ущерб, причиненный преступлением. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Напомним, как сообщало V102.RU, скандал с улицей Дачная разразился в 2022 году. Тогда шокированные котовчане увидели, как через 2 месяца после введения в эксплуатацию стала разрушаться дорога, на которую было потрачено около 30 миллионов рублей.

После общественного резонанса и вмешательства прокуратуры было возбуждено уголовное дело. Оказалось, на строительстве дороги были похищены немалые средства. Через несколько месяцев после возбуждения дела дорогу срочно переделали. В ближайшее время выслушает приговор еще один из фигурантов дела о скандальной дороге – бывший глава Котово Сергей Лесниченко, который подписал акты принятых работ после строительства бракованной дороги. Дело в отношении экс-чиновника рассматривается в районном суде.

При этом жители Котово предполагают, что и отставка бывшего главы Котовского района Сергея Чумакова, который весной этого года добровольно покинул свой пост, может быть связана со скандальным ремонтом трассы.

На фото Александра Касьянова: улица Дачная в марте 2022 года, через 3 месяца после сдачи дороги в эксплуатацию.