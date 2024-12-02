



2 декабря в администрации Волгоградской области прошло оперативное совещание под председательством губернатора Андрея Бочарова. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона подвёл итоги пятилетнего развития и обозначил новые перспективы, пообещав привлечь 2,4 триллиона рублей новых инвестиций.

- В плановом порядке завершается реализация заключительного этапа пятилетней программы развития региона, принятой на основе национальных и приоритетных проектов развития. В рамках реализации только национальных проектов введены в строй и функционируют 1017 объектов. До конца 2024 года планируем ввести в эксплуатацию дополнительно 25 объектов, а в 2025 году — еще 17 объектов. В соответствии с новой комплексной программой развития Волгоградской области в очередном десятилетнем периоде планируется реализовать 109 проектов (включающих 248 мероприятий) общим объемом финансирования порядка 2,4 трлн рублей, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Руководитель поставил перед чиновниками задачу постоянно держать руку на пульсе и адаптировать планы развития региона согласно новым вызовам и задачам. Кроме того, губернатор обратил внимание, что национальные проекты реализуются не просто для отчёта или галочки, от них зависит уровень жизни волгоградцев. Поэтому все они должны своевременно и в полном объёме претворяться в жизнь.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области