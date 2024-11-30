Несчастливый сезон: «Каустик» проиграл в 13-й раз в гандбольной Суперлиге





Гандболисты «Каустика» продолжают неудачное выступление в мужской Суперлиге. Волгоградский клуб накануне, 29 ноября, потерпел 13-е поражение в 13-ти матчах турнира, на выезде уступив коллективу «СГАУ-Саратов» со счетом 29:35, сообщает V102.RU.

Напомним, 23 ноября «Каустик» одержал первую победу в сезоне, обыграв в гостях в 1/16 финала Кубка страны «Барсов» из Краснодара — 39:32. Поэтому болельщики волгоградской команды после долгожданного успеха рассчитывали на дебютную викторию и в чемпионате. Если «химики» отчаянно сражаются за выживание, но пока не набрали очков в Суперлиге, то их географические соседи являются крепкими середняками, претендуя на выход в плей-офф.

Гости открыли счет на 2-й минуте в результате попадания Никиты Ларина. Затем хозяева трижды подряд поразили ворота соперников. «Каустик» ответил точными выстрелами в исполнении Даниила Кольцова и Никиты Светлова. Вскоре Александр Рыжков и Станислав Токмаков обменялись заброшенными мячами, и к окончанию стартовой десятиминутки установилось равенство — 4:4.

Во второй половине тайма саратовские исполнители стабильно лидировали. На 18-й минуте Ярослав Салимов был точен с семиметрового, увеличив преимущество СГАУ до четырех очков. «Химики» достойно сражались, не собираясь сдаваться без боя. После пропущенного пенальти гости сократили отставание по итогам успешных позиционных атак в исполнении Станислава Токмакова и опытного Сергея Косенкова. После тайм-аута «Каустика» на последней минуте тайма отличился все тот же Косенков. Следом ответил Ярослав Салимов, установивший результат к перерыву — 16:13 в пользу СГАУ.

Старт второй половины противостояния волгоградцы провалили, уступив на этом отрезке со счетом 1:4. «Химики» снова взяли тайм-аут для исправления ситуации. На 42-й минуте Косенков реализовал быстрый розыгрыш, а затем Никита Ларин сократил отрыв до двух мячей. Однако далеко не в первый раз в нынешнем сезоне «Каустику», к сожалению, не удаются концовки матчей.

За счет хорошей реализации своих моментов и надежной игры голкипера Владислава Мартыненко саратовский коллектив в родных стенах праздновал уверенную победу со счетом 35:29. Самым результативным гандболистом и лучшим игроком в составе «химиков» заслуженно стал Сергей Косенков, отметившийся 12-ю точными выстрелами при 13-ти совершенных бросках.

В следующем матче «Каустик», занимающий последнее место, 9 декабря примет уфимский «Акбузат», который идет на одну позицию выше. В борьбе с прямым конкурентом за выживание у волгоградской команды будет хорошая возможность одержать первую победу в Суперлиге и преодолеть неудачную полосу в чемпионате.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев